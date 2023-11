Josué Maychi, actor mexicano de origen maya, envía mensaje a niños indígenas: ‘Ámense mucho’

Desde que saltó a la fama internacional por su rol de Chamán en Black Panther: Wakanda Forever, Josué Maychi se ha caracterizado por promover un mensaje de inclusión: anhela que las personas de los pueblos originarios puedan contar sus realidades en la pantalla grande.

Esta narrativa no es nueva para el actor, de 35 años, mexicano y de origen maya; quien se ha esforzado desde el 2010, año en que empezó a actuar, por mostrar la importancia de la representación indígena en la industria cinematográfica.

En entrevista con La Nación, Maychi comentó que desde que estaba pequeño y veía la televisión en su casa siempre tuvo el sueño de ser actor. Sin embargo, el actor no había tenido la determinación de incursionar en este arte porque le parecía “algo muy lejano” de su realidad.

Josué Maychi tuvo el rol de Chamán en 'Black Panther: Wakanda Forever'; película que se estrenó el pasado 11 de noviembre del 2022. (Instagram Josué Maychi (izq) y Rotten Tomatoes (der))

Nacido en Hopelchén, Campeche, México, Maychi pertenece a una familia de origen maya y es un hablante nativo de esta lengua.

Fue hasta sus 18 años, cuando se mudó a San Francisco de Campeche, que comenzó estudiar Administración de Empresas. En un día cualquiera entró a ver una obra de teatro y, desde ese momento, resurgió su ilusión que tenía de niño: supo que su lugar estaba en el escenario.

Se inscribió entonces en el taller teatral del Ayuntamiento de Campeche y tiempo después estudió Formación Integral de Teatro en el Centro Cultural (El Claustro), de la Secretaría de Cultura de Campeche.

Sin embargo, según cuenta el actor, su travesía en el mundo del teatro y el cine estuvo marcada por los desafíos y estereotipos que tuvo que afrontar como una persona de origen indígena. Le decían que tenía un acento fuerte que debía eliminar y sus historias relacionadas con su comunidad eran constantemente desestimadas.

“Yo llegué a la escuela de teatro y ahí recuerdo que me decían que yo hablaba con mucho acento; que me lo quitara, que lo eliminara. Me ponían a hacer ejercicios de improvisación y en estos ejercicios hablaba sobre cosas de mi pueblo y de mi comunidad, pero inmediatamente era como cancelado”, expresó.

Maychi tuvo que adaptarse a este proceso y modificó su acento, pero nunca dejó de lado sus raíces. Con esta determinación obtuvo roles en series y películas mexicanas, además de su reciente participación en Black Planther.

También destaca su papel en la cinta Presencias (2021), en la que compartió pantalla con la aclamada actriz Yalitza Aparicio.

Josué Maychi a niños y niñas indígenas

El mensaje que Josué Maychi desea llevarle a los niños de pueblos originarios, que también quieren incursionar en la industria de entretenimiento, es que se “amen mucho”.

“Que lo sientan con seguridad. Que sepan quiénes son y lo que tienen, porque eso es muy valioso (...). El valor que tienen como seres humanos y como personas de pueblos originarios puede ser un potencial, una fuerza para hacer su trabajo”, agregó.

“Vayan adelante. Cuéntenos sus historias. Que lo llenen (el cine) de lo que tengan que gritar y decir aquello que no se nos ha permitido decir durante mucho tiempo”, continuó.

Simultáneamente, el artista visualiza el futuro del entretenimiento con el protagonismo de más y más personas de comunidades indígenas.

Maychi quiere que esas poblaciones habiten otras realidades dentro del cine; es decir, que interpreten personajes de médicos, presidentes, gobernadores, abogados, empresarios y más.

“Hay que hacerlo (el cine) con más gente morena, con más gente de los pueblos originarios en las pantallas. Y eso no es quitarle nada a nadie, simplemente es llegar. Así como otras personas tienen oportunidades de hacerlo, que también las tengan estos pueblos”, comentó.

Maychi también participó en el tercer episodio del programa Con Carmen (dirigido por Carmen Aub), titulado Raíces. Este especial se estrenó el pasado 2 de noviembre por E! Entertainment.