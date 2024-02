Grammy 2024: Celine Dion, Billy Joel y otras leyendas de la música reaparecieron en el escenario

En medio de los premios Grammy 2024, una noche que celebró lo mejor de la música internacional el domingo 4 de febrero, Celine Dion regresó para presentar uno de los trofeos más relevantes: Mejor Álbum del Año.

La artista canadiense se mantiene alejada de las cámaras desde el 2022, momento en el que anunció que le diagnosticaron con el síndrome de la persona rígida. Esta condición le provoca una dureza muscular, afectándole las extremidades y las cuerdas vocales.

Al llegar al escenario, en medio de imparables aplausos, la querida cantante de My Heart Will Go On mencionó que estar en la gala la hacía feliz “de corazón”. Luego le otorgó el gramófono a Taylor Swift, quien se llevó el premio por su disco Midnights.

Celine Dion, a sus 55 años, se presentó de sorpresa en los premios Grammy 2024. (VALERIE MACON/AFP)

En esta ceremonia, la número 66 de los premios, también se hicieron presentes otras figuras veteranas, como Joni Mitchell, Billy Joel, Tracy Chapman y Mariah Carey.

A sus 80 años, Joni Mitchell sorprendió al público y dio una presentación de su clásico Both sides, now. Aparte de cautivar musicalmente, también ganó su décimo gramófono en la categoría de Mejor Álbum Folk.

Mitchell sufrió un aneurisma cerebral en el 2015, lo cual la obligó a someterse a una larga rehabilitación para reaprender a hablar, caminar y tocar la guitarra.

A la vez, Billy Joel y Tracy Chapman hicieron sus apariciones públicas para cantar. Por su parte, Billy Joel dio una actuación en piano con música nueva, al interpretar el sencillo Turn the Lights Back On.

En cambio, Tracy Chapman se apegó a sus clásicos y tocó Fast Car, una canción que le ganó tres nominaciones en los Grammy de 1998. Para la ceremonia del 2024, la interpretó en un dueto al lado de Luke Combs.

Además, la recién galardonada Miley Cyrus recibió su primer gramófono por parte de Mariah Carey, a quien nombró en reiteradas ocasiones durante su discurso. Mencionó que la situación era “demasiado icónica”, al decir que “esta MC apoyará a esta MC”, refiriéndose a las siglas de sus nombres.

En esa ocasión, Cyrus ganó la categoría de mejor presentación pop y dejó sin el trofeo a las otras nominadas Doja Cat, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Taylor Swift.