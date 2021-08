Felipe, el hijo del presentador Jorge Vindas, sigue desde Youtube e Instagram los pasos de su padre

. Jorge Vindas y su hijo Felipe, de nueve años. Foto: Jorge Vindas para LN

En las redes sociales de Jorge Vindas, especialmente en Instagram, hay un participante que despierta más interés y hasta simpatía que él mismo. Y tiene sentido.

Esa persona es Feli, Felipe Vindas González, el hijo, de nueve años de Jorge. Ese Jorge Vindas al que tanto conocemos por su trabajo en Deportes Repretel y otros espacios televisivos, creaciones de contenido e inconfundible locución en anuncios comerciales.

Felipe destaca por la ternura de su voz y la creatividad al participar en las historias junto a su papá. Y es que el niño, quien ha crecido con un padre que se desenvuelve en medios, siente interés por todo lo relacionado con cámaras. Ya tiene su propio canal de YouTube (Feli Minecraft), ha participado con Jorge en trabajos con marcas y hasta crea contenido.

Pero antes de conocer más del niño, presentamos a Jorge Vindas en la labor más importante de su vida: la de ser papá.

“Feli nació cuando yo tenía 24 años. Era muy joven. Ahora que tiene 9 y yo 33; es lo más precioso que me ha pasado en la vida. Es supertalentoso. La gente lo ve. Es un niño amoroso y lindísimo.

“A todos los que hemos tenido hijos tan jóvenes nos ha pasado por la mente que no lo vamos a lograr, pero lo cierto es que esto ha sido una enseñanza de que día a día y haciendo lo que toca, se puede. Uno se da cuenta de que es más poderoso de lo que se cree. Tenerlo me cambió la vida por completo. He sido responsable siempre, pero tener a alguien más que solo depende de uno, ahí es donde se madura a la fuerza: hay que sacrificarse y esforzarse más. Me cambió la vida pero para bien. Soy mejor persona para bien”, detalla.

Jorge y su hijo no viven juntos. Su relación con la mamá de Feli es de respeto y amistad, dice Vindas. Por eso es que él trata de ser un padre presente, no solamente un proveedor, sino quien está en los momentos más importantes de la vida de su hijo y esa persona con quien crea experiencias: desde disfrutar en uno go karts o irse de paseo a un río.

“Tuve un papá que me dio esa experiencia solo sábados y domingos y no más. Yo quería ser mucho más. Uno siempre piensa que lo hace mal. Más los que no vivimos con nuestros hijos. Por eso trato de generar experiencias de lo que quiero que él recuerde”, confía el presentador.

Jorge es papá de un niño a quien le gustan las cámaras y él lo incentiva.

“Desde que está bebé estoy en los medios. Salgo en tele y sueno en comerciales y para él es normal. A veces me dice que quiere hacer una historia y ahora las marcas lo buscan y hacemos equipo. Sabemos el papel de cada uno. Lo incluyo porque a él le gusta”, cuenta.

Vindas considera enriquecedor poder compartir su faceta paterna en las redes sociales, espacio donde se quiere mostrar real y comparte, incluso, la relación de cariño que existe entre su hijo y su novia Fiorella Mora, quien siempre se ve afectuosa con el pequeño.

“La gente está harta de quienes se muestran perfectos. Cuando ven algo real se enganchan más y qué más real que ser papá de un niño de nueve años. Puedo mostrar cosas que pasan los papás, involucrar esa realidad en redes. A la gente le gusta más. Me ayuda mucho. Cada vez que Feli aparece en las historias la gente las ve más”, cuenta.

. Como padre, Jorge aspira a regalarle muchas experiencias a su hijo. Foto: Jorge Vindas para LN

“Me gusta lo que hace mi papá”

Feli tiene su propio canal de YouTube. Su papá lo administra. Como está dirigido a niños tiene los comentarios desactivados. En él, el chico sale jugando videojuegos, haciendo unboxing (apertura) de regalos y compartiendo contenido de sus aventuras junto a su papá, como de cuando fueron a Santa Teresa.

“Todo lo ha hecho desde mi Instagram, estoy viendo si le hacemos uno para él. Él pone el talento y yo manejo el contenido. Él no va a estar a la libre en redes”, afirma el padre.

Con nueve años, al igual que muchos niños con presencia en las redes sociales, Felipe quiere ser youtuber, y además, participar en anuncios comerciales. Su papá lo apoya y busca resguardarlo en plataformas en las que la exposición es masiva.

“Quiero impulsarlo. Al tener mi plataforma donde mucha gente me sigue, eso me permite impulsarlo en lo que le gusta hacer. Ya muchas marcas lo han llamado para participar en proyectos conmigo y a él le gusta. Se divierte”, dice Jorge.

Feli agrega: “Me gusta hacerlo. Lo que más me gusta es expresar lo que me gusta. Me gusta lo que hace mi papá. Los videos que hace y sobre todo los de Instagram”, dice el niño, quien ya sabe editar sus propios videos y compró una silla gamer con el dinero que ganó en un proyecto junto a su papá.

Jorge le inculca la importancia de ahorrar y de apoyar a su mamá y a la casa. Con relación que un menor de edad gane dinero por “trabajar”, Vindas es enfático en que el niño se involucra porque le gusta y que además, él respeta sus tiempos. Agrega que la participación de su hijo es esporádica.

“Con el tema del dinero trato de que sea consciente. Somos equipo y dividimos el pago. Con ese porcentaje él sabe que debe ahorrar una parte. Compra comida para llevar a su casa y luego gasta en lo que quiera. Esto es para crearle esa conciencia. Cuando hemos ido a filmaciones, que a veces se dura varias horas, él lo ve como un juego, pero le transmito que lo vea como una responsabilidad. Le decimos trabajo como sinónimo de responsabilidad. Él no tiene un horario. Grabamos tal cosa cuando él se sienta bien para hacerlo. No es que trabaja. No es un niño trabajador”, dice Jorge, quien recalca que el hábito de que él chico lleve comida a su casa es para que sea consciente “de que las cosas no caen del cielo”.

“Lo que quiero es impulsarlo en algo que le gusta. Apoyo su talento porque es bueno”, finaliza Jorge, quien además de su trabajo en el Top Deportivo de Noticias Repretel, crea contenido y asesora a empresas en temas de comunicación. Recién creó ese emprendimiento con su novia Fiorella.

“La vez pasada le di mi micrófono con el que grababa comerciales. Se lo instalé, le compramos una compu, de regalo de cumpleaños le dimos una cámara de streaming. Confío en el talento de Feli. Se siente bien ver que tanta gente me lo diga en redes. En serio es súper talentoso. Ya entregué un demo de él a varias agencias. Anda todo emocionado”. — Jorge Vindas

. Jorge y su novia Fiorella comparten muchos momentos con Feli. Foto: Jorge Vindas para LN

¿Cómo proteger a sus niños de las redes sociales y sus peligros?

1. Hablarles con honestidad de los peligros de las redes sociales. Comentarles sobre las posibilidades que existen de topar con perfiles falsos, de personas haciéndose pasar por otras, incluso fingiendo ser niños. Decirles que no conversen con nadie que no conozcan.

2. Supervisar la privacidad de la cuenta. Que los contenidos que se compartan no incluyan demasiados datos de los niños, ni sus ubicaciones. Se recomienda desactivar la opción de geolocalización si comparten desde un teléfono móvil.

3. Velar por el contenido que los niños o adolescentes suben a las redes sociales.

4. Explicarles que existe el cyberbulling y que no callen si lo están sufriendo o si alguien les está hostigando. De igual forma, los adultos deben explicarles que no pueden faltarle el respeto ni insultar a ninguna persona.

5. Guiarlos para que no participen en rifas o en cuestionarios en línea en los que por lo general se deben incluir datos personales. Pedirles que siempre le consulten a sus padres o encargados.

6. Filtrar el contenido. Tanto Google como Youtube tienen las opciones de seguridad que pueden limitar la actividad de los niños.

7. Otras recomendaciones son tener la computadora en un lugar visible para toda la familia, pues es preferible que los chicos no la tengan en su habitación. Si usan otros dispositivos (tablet o celular) que lo hagan en algún lugar en el que no estén solos.

8. También se recomienda que los niños y adolescentes tengan un horario para usar intenet. Así los padres conocerán sus hábitos y sitios por los que navegan y el uso no interferirá con sus estudios.

Fuente: WorldVision