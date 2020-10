“Nunca lo pensé. Estoy bien orgulloso por todo lo que ha pasado. Nunca pensé que ese video que saqué con mi compa se hiciera tan mundial. Lo hice en marzo del año pasado. Esto me ha cambiado mucho la vida. La gente me pide fotos, me piden saludos porque van a cumplir años. Nunca pensé que iba a tener este impacto. Me sorprendí demasiado. Me siguieron escribiendo youtubers (ha hecho algunas entrevistas para Argentina y Nicaragua)”, dice.