Y ya a tono con la seriedad del tema, reproducimos un tuit de la exministra de Salud y autoridad en el gremio médico, María Luisa Ávila: “Todos los días mueren 24.000 personas de hambre, la mitad niños. Pero no llevamos recuento en tiempo real de las víctimas y no es un tema mediático. En 2018 murieron 770.000 personas por VIH pero no se agotan los condones en las farmacias. Solo para reflexionar”.