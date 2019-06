Pues bien, el queridísimo personaje nacional compartió con sus miles de seguidores en redes lo que para él es un milagro absoluto: “El día de ayer sin duda alguna quedará grabado siempre en mi corazón, ayer venía conduciendo cuando de pronto me entró una llamada, a mi nieto Gael después de presentar días atrás una mejoría cada vez mayor los médicos decidieron realizarle un TAC, esa llamada traía la respuesta por la cual oramos muchos días unidos en familia: mi nieto Gael milagrosamente fue declarado sano, no aparece ningún tumor en su cabecita, no hay explicación médica para un resultado de este tipo después que el diagnóstico de los doctores meses atrás decía que no había esperanza para él pero para los que creemos en Dios sabíamos que El tenía la última palabra".