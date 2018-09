Muy lamentable la situación del Club Sport Cartaginés, pero más lamentable ese colocho que se le hizo a Paulo César Wanchope, quien llegó al club brumoso ofreciendo el oro y el moro y el problema no solo fue que no cumplió -- mago no es el hombre, tampoco así-- pero sí deja mucho qué desear toda la hablada del mentao proceso y que ahora, de un día para el otro, se pasara de Cartago a Herediano... donde en su discurso de apertura dijo algo parecido a lo que ofreció en Cartaginés, mejor dicho, que ahora sí iban a saber (en Heredia) qué buen pan que hace él.