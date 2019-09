“De acuerdo con vos. No es un tema de derecho de autor. Marfil nunca robó la autoría. Estamos de acuerdo, el punto es que no puede ser tomada como una canción que nos represente y menos como una canción folclórica, porque no es nuestra, y menos folclórica. Tiene Marfil el mérito de haberla hecho famosa en nuestra tierra, pero hasta ahí; no hay que confundir la magnesia con la gimnasia”, opinó el abogado Marco Chacón, esposo y representante de Maribel Guardia y de su hijo Julián Figueroa y también entusiasta músico desde toda su vida.