Vea doña Inés usted sabe que la vida es aquí y ahora y que todos tenemos la vida prestada. No sabemos hasta cuándo nos dará la cuerda, ni a nosotros ni a usted, pero queremos decirle que cuente con nosotros (somos una vasta manada de topitos, no crea), quienes a partir de hoy, gracias a usted y su mensaje, nos unimos a la tropa antiplástico no solo en Taco Bell: está claro que tenemos que caer en cuenta, sí o sí, del deber que tenemos para con usted y las futuras generaciones a las que le heredaremos el planeta.