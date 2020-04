"Ya el momento en el que nos dan el diagnóstico, en el que no sabíamos si era un tumor maligno o benigno, pasó. El primer diagnóstico no se me olvida. Llega un correo de uno de los radiólogos con el peor de los escenarios. Yo estaba en el trabajo y salí corriendo porque Gerar estaba solo, y también lo recibió. Fue un momento muy duro. Al final no resultó ser un tumor maligno. Cuando uno empieza a ver la película sí impacta, pero en su momento era solo de avanzar y seguir adelante”, contó Ginnés.