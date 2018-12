Como muchas veces uno no hace lo quiere sino lo que debe y el deber lo toma uno a un grado extremo. Yo tuve el primer conato de incendio y yo me dije que no era posible, no es posible que a mí me encomiendan cuidar el edificio más importante de Costa Rica y se queme el edificio teniéndolo yo a cargo. Yo no me voy a comer eso.