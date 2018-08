La cantante inició su participación con dos pequeñas piezas del ciclo Arias and Barcarolles, título que indirectamente fuera sugerido en 1960 por el presidente Eisenhower, quién al final de un concierto al felicitar a Bernstein le dijo refiriéndose a Rhapsody in Blue: “Me gusta la música con un tema y no solamente arias y barcarolas”