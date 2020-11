“Tener estas figuras nacionales es muy interesante. Mi apellido es muy notorio. Solo seis lo tenemos en Costa Rica: mi tía, abuelo, mi papá, mis hermanas y yo. La verdad es notorio porque tengo personalidad extrovertida. Y eso me abre puertas porque me conocen más rápido. Es divertido porque como todo Costa Rica los conoce y lo que pasó con el temblor es sumamente divertido. Lo disfruto y es muy original. No todos tienen la oportunidad de decir que tiene familiares que todo Costa Rica conozca. Le saco el lado positivo y lo disfruto bastante. Me gusta tener esa parte en mí”, agregó la muchacha.