Coldplay fue la excepción pues el MEIC bloquea otros espectáculos públicos

Los conciertos de Alejandro Sanz, Louis Tomlinson y Christian Nodal, y el festival Pic-Nic, son algunos de los espectáculos masivos ya anunciados para Costa Rica en el 2022, como parte del regreso del entretenimiento en vivo a lo grande. Sin embargo, sus productores siguen sin poder poner a la venta los boletos, pues el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) agregó a la lista de requisitos para aprobación de preventas la presentación de un permiso que, tradicionalmente, ha sido competencia exclusiva del Ministerio de Salud y que no se expide sino hasta pocos días antes del show.

La inclusión del permiso sanitario dentro de los documentos que deben presentar ante el MEIC las productoras es motivo de disputa entre esa cartera y los empresarios, pues el ministerio tiene en el limbo el visto bueno para la preventa de espectáculos ya anunciados en tanto no se le entregue ese documento. Según denuncia la Cámara de Promotores de Eventos Masivos y Afines (CAPEMA), dicho requisito no es competencia de Economía.

La producción de los conciertos de Coldplay en Costa Rica sí obtuvo los permisos por parte del MEIC para la preventa de entradas.

Para el gremio, el que el Gobierno aprobara y celebrara la realización de los dos conciertos de la banda británica Coldplay previstos para el 18 y 19 de marzo en el Estadio Nacional (donde se esperan 40.000 personas por noche) fue la señal de que la industria finalmente se reactivaría, tras casi dos años de parálisis a causa de la pandemia. Ambas fechas de Coldplay salieron sin inconvenientes a preventa y se agotaron en cuestión de horas, por lo que los productores de los espectáculos que vendrían para meses posteriores esperaron el mismo trato por parte de las autoridades. Pero ese no ha sido el caso.

Las palabras de Agustín Castro, el ministro de Comunicación, quien el 28 de octubre de 2021 aseguró a la prensa que la autorización de la preventa para Coldplay respondió a “una excepción” al parecer resultaron proféticas, aún cuando el jerarca luego buscó aclarar que de continuar la positiva situación epidemiológica, en marzo del 2022 se habilitaría la capacidad máxima de los eventos. Esto pues desde entonces solo han podido hacerse preventas de espectáculos que son reprogramaciones de shows pospuestos del 2021 y que ya tenían el visto bueno del MEIC (como los conciertos de reposición de Raphael y Jorge Drexler, por ejemplo) o aquellos que cuentan con declaratoria de interés público por parte del Ministerio de Cultura (Rock Fest y Joan Manuel Serrat). Los otros eventos masivos que se han anunciado aún están entrabados en las oficinas del Ministerio de Economía.

Un show que sí logró sumarse a la lista de excepciones es el de Maroon 5, pactado para el 13 de abril del 2022 en Parque Viva, y que sí recibió autorización del MEIC para abrir la preventa (dicho espectáculo, al igual que los dos de Coldplay, es una producción de la empresa SD Concerts). Sin embargo, conciertos que están previstos en el mismo recinto y con convocatorias similares, como los anunciados de Alejandro Sanz (1. de mayo) y Louis Tomlinson (junio del 2022) no lograron aún la aprobación de la preventa por parte de Economía.

La denuncia

El viernes 7 de enero, CAPEMA denunció la situación en un comunicado de prensa y adjuntó copia de una carta de solicitud al MEIC para que procese los trámites según la ley y los requisitos que le corresponden como ministerio.

De acuerdo con CAPEMA, el MEIC empezó a solicitar el permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud para llevar a cabo un evento en un recinto, documento que no consta como obligatorio en los requisitos de la Solicitud de autorización de contrato para la ejecución futura de servicios para espectáculos públicos, publicada en la página web del MEIC.

“Recientemente, el MEIC ha comenzado a solicitar que se cuente con un permiso sanitario para preventa y programación del evento. Esto por un lado está fuera de las competencias del ministerio porque a quien le interesan estos temas es al Ministerio de Salud. Segundo, el MEIC olvida que no es posible un permiso de salud a seis o tres o cuatro meses de que un evento se lleve a cabo porque el Ministerio de Salud tiene que llegar y revisar que las tarimas estén bien instaladas o que haya salidas de emergencia; toda una serie de verificaciones que hacen que los permisos sanitarios los obtengan las empresas tres o dos días antes de un evento cuando ya está todo montado”, explicó el abogado Marvin Carvajal Pérez, asesor legal de CAPEMA.

Los productores de conciertos deben de presentar una serie de documentos al MEIC para que este autorice la preventa de entradas con mucho tiempo de antelación. Entre los requisitos que constan en la página oficial se encuentran completar un formulario en el cual se solicitan datos de la empresa productora como la cédula jurídica, dirección, número telefónico y correo electrónico; así como información del representante legal de la misma.

A dicho formulario se le deben de adjuntar documentos que comprueben la solvencia económica de la empresa para que, en caso de una cancelación del espectáculo, pueda responder con la devolución de los dineros de las entradas. Así como el plan de venta de los tiquetes, cantidad de boletos que se pondrán a la venta, estados financieros; también los contratos firmados con el artista, el recinto y la tiquetera.

El concierto el 'tour' '#LaGira' de Alejandro Sanz ha sufrido varios cambios de fecha debido a la pandemia, pero aún no se han lanzado a la venta las entradas para el encuentro del 1. ° de mayo del 2022. (www.alejandrosanz.com)

“El Ministerio de Economía tiene competencias relacionadas con los eventos masivos para proteger al consumidor para asegurar que si una persona compra su entrada con antelación y después no se realiza el evento, no pierda su dinero. Son competencias dentro de lo que le corresponde al MEIC”, explicó el abogado.

“El dinero producto de la venta de boletos permanece en custodia de la empresa tiquetera y solo es liquidado a la empresa promotora luego de haberse realizado el evento. La función de dicha dependencia (MEIC) no es la de inventar requisitos que la ley no establece ni actuar fuera de sus competencias legales y reglamentarias”, afirma CAPEMA en su comunicado.

Piden agilizar trámites

En una carta enviada al MEIC por parte de CAPEMA con fecha del 22 de diciembre del 2021, la cámara explica que por parte del Ministerio de Salud les son solicitados requerimientos para la autorización sanitaria, pero que en documentos oficiales de gobierno no se indica en ningún lugar que este permiso se le deba de presentar al MEIC.

“Para desarrollar un evento masivo siempre se ha requerido de una autorización sanitaria, pero esta no es necesaria para planificar y sacar a preventa el evento”, aduce CAPEMA.

Incluso, confirman que la aprobación de permisos sanitarios sufrió algunas modificaciones en el trámite, como la solicitud de que el organizador del evento debe de presentar una certificación de capacidad de aforo del recinto por parte de un profesional en ingeniería civil o en construcción que sea miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, mas no se indica que el permiso de Salud deba de ser aportado para la aprobación de preventa de entradas.

El mexicano Christian Nodal anunció que cantaría en Costa Rica en dos conciertos este año, pero los eventos no están autorizados para la preventa en la página del MEIC.

Por lo tanto, la cámara solicita que se aprueben las preventas de las entradas de los eventos masivos que están a la espera del visto bueno.

“Pedimos al MEIC que de inmediato apruebe los eventos que están en esa espera, que tienen los requisitos normales y naturales que corresponden a la venta a plazos. Además de que como entidad se ubiquen en cuanto a lo que es de verdad lo que ellos necesitan, no solicitar otras cosas que no son de su competencia”, dijo Manrique Mata, presidente de CAPEMA.

En la carta la cámara le pide al MEIC una respuesta en 10 días hábiles, lo que hasta el lunes 10 de enero no se había producido.

La Nación envió por correo un cuestionario sobre el tema de la aprobación de preventa de boletos al MEIC y también solicitó una entrevista con Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, instancia encargada de otorgar los permisos para la preventa de espectáculos masivos.

La oficina de prensa del MEIC respondió a las preguntas por medio de su canal oficial de WhatsApp.

-¿Es correcto que el MEIC está solicitando el permiso sanitario del Ministerio de Salud para aprobar la preventa de entradas? De ser ese el caso, ¿cuándo y por qué se empezó con esta disposición?

-A partir del Decreto 43314-S se habilitó la realización de eventos y espectáculos públicos, los cuales se encontraban suspendidos por la pandemia.

Dicha habilitación por parte del Ministerio de Salud dispuso: “se podrán emitir autorizaciones sanitarias para eventos de concentración masiva en espacios que permitan el control del aforo de las personas asistentes, sujeto a las condiciones epidemiológicas del país en el momento en que se solicita la autorización”; razón por la cual, las autorizaciones sanitarias son una condición para la habilitación de los eventos en este contexto.

Adicionalmente el Poder Ejecutivo, en vista de la alta tasa de contagios por la variante Ómicron, ha anunciado la restricción total para realizar este tipo de eventos del 11 al 23 de enero.

-¿Este requisito se le solicita a todos los eventos o solamente a algunos?

Es una norma sanitaria de alcance y observancia general a partir de su publicación.

-¿Por qué se está pidiendo este documento si anteriormente no se solicitaba?

Esta cartera no puede autorizar una venta a plazo de un evento que no sea posible a futuro; en este sentido es necesario saber si cuenta o no con la autorización del Ministerio de Salud, que actualmente depende, -como dice la referida norma de dos condiciones-, el aforo y la situación epidemiológica.

-¿A la producción de los conciertos de Coldplay en Costa Rica se le pidieron los permisos de Salud para autorizar la preventa de entradas?

Este concierto fue autorizado por el Ministerio de Salud, antes de la emisión del decreto 43314-S.