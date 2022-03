Coldplay en Costa Rica: conozca a una de las parejas que se comprometió en el concierto

En el concierto de Coldplay en Costa Rica, del sábado 19 de marzo, una pareja no identificada llamó la atención del país por comprometerse en matrimonio al son del tema Fix You. Un video que circuló por redes sociales, los delató. Sin embargo, esos novios no fueron los únicos en vivir un momento mágico en el show de sus sueños.

Eduardo Rojas Andrade, de 25 años, y Mónica Sofía Hernández Amador, de 23, viajaron desde su natal Honduras a territorio costarricense para ver a la banda que siguen desde adolescentes, pero que les gusta aún más desde que se hicieron novios en el 2014. La noche, ya de por sí increíble por el espectáculo ofrecido por Coldplay, se tornó de ensueño para la pareja. Él tenía una sorpresa inolvidable para ella.

Cuando sonó el tema A Sky Full of Stars, uno de los favoritos de ambos, Eduardo hizo lo inimaginable, al menos para ese momento en el que Mónica estaba totalmente concentrada en disfrutar del show. De repente, él tomó la mano de su amada, la acercó hacia donde estaba y se arrodilló ofreciéndole el anillo de compromiso. Ella lo aceptó encantada.

Esta fue la primera vez que la pareja viajaba fuera de Honduras. Lucharon con todo para cruzar la frontera e ir al concierto, al punto de llegar a las lágrimas ante la imposibilidad de conseguir entradas.

Este domingo, los futuros esposos hablaron con Viva del significativo momento, día en el que aprovecharon para pasear por Monteverde, en Puntarenas.

Los hondureños Eduardo Rojas y Mónica Hernández se comprometieron durante el concierto de Coldplay en Costa Rica. Foto: Cortesía

–¿Eduardo, hace cuánto tiempo pensó en proponerle matrimonio a su novia en el concierto y por qué con Sky Full of Stars de fondo?

–Llevo seis meses planeando hacerlo y ha sido algo maravilloso, siempre ha sido nuestro sueño poder casarnos y tener una vida juntos. La razón de que fuera con Sky Full of Stars es que es la canción ideal para este momento, ya que cuando le pedí ser novios, ella me dio el sí con esta canción de fondo. Que mejor manera que pasar del sí de novios al sí de prometidos que con esta pieza.

–¿Cómo hizo para mantener el anillo escondido sin que su novia se diera cuenta?

–Fue algo sumamente difícil, sobre todo por la situación de migración en el aeropuerto. Además, porque ella muchas veces guarda algunas pertenencias en mi maleta, así que lo mantuve en mi billetera todo el tiempo sin dejar que a ella se le pasara por la mente tan siquiera verla (risas).

–¿Tuvo cómplices o lo planeó todo solo?

–Debo agradecer a cada uno de los amigos ticos que hice durante este tiempo de espera, ellos son los cómplices de esto, así que un saludo muy especial y grato a todos Los Chinameros (un grupo de WhatsApp que tienen) que hicieron esto posible.

–Sofía, ¿usted sospechaba algo o fue una completa sorpresa?

–Fue una completa sorpresa, jamás me imaginé algo tan mágico e increíble. Yo solo decía: ‘Gracias Dios, no me lo puedo creer’.

–¿Qué sintió en el momento de la propuesta?

–La verdad estaba en shock, súper asustada, no entendía porqué se estaban poniendo en círculo alrededor mío, cuándo veo que Eduardo estaba allí con un anillo. Solo lo miré fijamente y mi corazón latía a mil por hora, lo único que quería era abrazarlo lo más fuerte posible.

Eduardo Rojas y Mónica Hernández aprovecharon su visita al país y, después del concierto de Coldplay, se fueron a pasear a Monteverde. Foto: Cortesía

–¿Ya tienen fecha y algunos planes de boda o todo está comenzando?

–Tenemos algunas ideas, algunas mejores que otras, pero seguimos buscando lo idóneo para nosotros. En cuanto al tiempo, esperamos que sea este mismo año.

–¿Tienen alguna idea de dónde se van a casar?

–Aún no decidimos, pero esperamos que sea en un lugar en el que ambos nos sintamos felices y dichosos.