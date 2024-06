‘Chinaokes’ renovados critican con humor al AyA y a la gentrificación

Los chinaokes han sido una de las secciones más queridas del programa decembrino El Chinamo. Estas parodias musicales quedaron en la retina y corazones de muchos costarricenses, entre ellos Melany Mora y James Meneses.

Ambos comunicadores audiovisuales son las mentes detrás de dos chinaokes renovados e independientes, que en las últimas semanas han causado revuelo en las redes sociales. El más reciente versiona la canción September , de Earth, Wind & Fire, para criticar desde el humor el desempeño de la institución Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la dramática situación de los racionamientos y contaminación en el agua.

“Creo que la crítica social se ha perdido mucho en el Chinamo. Antes los chinaokes eran de temáticas muy fuertes y de denuncia. Eran como la voz del pueblo y se han ido censurando muchísimo. Definitivamente, si yo iba a hacerlo, iba a ser incisivo”, explicó la autora de las parodias.

“Me cago en el AyA” o “Paren los racionamientos” son algunas de las frases con las que cómicamente denuncian la crisis que vive Costa Rica en cuanto al acceso al agua potable.

Like si se cagan en el AyA. Hicimos una parodia tipo chinaoke sobre la crisis de agua que ha estado sufriendo Costa Rica. Ojalá que la puedan compartir si les gusta, que la vean sus papás y abuelitos porque todos merecemos reír un poquito en medio de este desastre 💧😪 pic.twitter.com/s4OZ8lT7sj — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) June 18, 2024

“Me radicalizó totalmente cuando sucedió lo del agua con xileno. Como costarricenses siempre hemos sido muy orgullosos de nuestra agua potable y de tener acceso a ella, pero la verdad es que hay muchas cosas de nuestra idiosincrasia que se han venido cayendo. Lo del agua este año ha sido absurdo y una burla hacia los costarricenses, ni qué decir de la gente de los Hatillos que llevan años con este problema”, comentó Mora.

La productora tenía guardado el chiste de cantar “AyA” en el coro de September desde 2018. No obstante, la idea concreta de realizar un chinaoke surgió hasta este 2024.

“Cuando yo era pequeñita le pedía a mi familia que me dejara acostarme más tarde para ver los chinaokes de El Chinamo, porque me entretenían mucho. Combinan muchas cosas que a mí me gustan como la comedia, la música, el video y la crítica social”, explicó.

En una oportunidad, Mora realizó su fiesta de cumpleaños con una temática especial: los invitados debían vestirse haciendo alusión a los personajes, programas y momentos célebres de la cultura costarricense, siendo el evento una recreación en vivo de un gran Chinaoke. A esta celebración la bautizó como “ La Chinamela”, haciendo un juego de palabras con su nombre.

Tras la singular fiesta, a Mora se le acrecentó el deseo de participar de una de estas parodias. Sin más motivo que su pasión, llamó a su colega Meneses y realizó las producciones con fondos propios como un “autoregalo”.

Melany Mora y James Meneses (con la guitarra) agradecen el apoyo de amigos y colegas del mundo de la producción audiovisual, que se apuntaron a ser parte de sus 'chinaokes'. Foto: Cortesía James Meneses

Esa llamada se dio mientras la comunicadora viajaba en bus hacia Jacó y, en aproximadamente dos horas, compusieron las letras de las dos canciones paródicas.

“Trabajar con Melany es un privilegio, es una persona muy creativa y metida en el mundo audiovisual. Lo que me gusta de trabajar con ella es que siempre tiene el objetivo de darle a la gente contenido de valor. Hicimos todo lo posible para que la gente se divirtiera y que, a través del humor, habláramos de temas sociales que se abordan con mucha seriedad”, declaró James Meneses.

Pero la tarea no se quedaba en la composición, sino que faltaba la ejecución, proceso que fue una “parida total”, en palabras de la directora del proyecto. El día de la grabación contaron con Abril Jenkins como encargada de la producción y Marielos Cordero les facilitó acceso a vestuario y utilería.

“Tener gente bonita que crea en nosotros y nos brinde plataforma se siente muy lindo. Ha sido una experiencia maravillosa, me encantaría seguir trabajando en proyectos vacilones, chivas y socialmente de interés público”, aseguró Meneses.

Antes de la parodia referente al AyA, el grupo había lanzado una crítica a la gentrificación, versionando el tema Calma. En este primer video participó Leo van Schie, el holandés que cantaba al final de los episodios de La Media Docena.

“Es un tema importantísimo de conversar. La gentrificación está causando desplazamientos forzados de personas locales, cambiando las dinámicas de ciertas zonas, encareciendo muchísimo la vida en ciertos lugares”, expresó Mora.

Aunque ambos productores disfrutaron mucho la experiencia, consideran que el proyecto ya finalizó, pues no cuentan con el capital necesario para seguir invirtiendo en producciones de este tipo. Revelan que inicialmente pensaron en crear una parodia crítica al gobierno de Rodrigo Chaves, pero que el “carácter autoritario del presidente” y el miedo a represalias legales los echó para atrás.

“Me encantaría que a medida que las instituciones se den cuenta, lo vean con buena cara y nos den también ese espacio para hablar con comedia de cosas que afectan a las personas. Sueño con estar en un país en el que podamos crear humor sin miedos ni limitaciones”, afirmó Meneses.

Tanto Mora como Meneses están muy satisfechos por el recibimiento del público, que sus chinaokes ya suman más de 42.000 visitas en su parodia del AyA. Mora recalcó la relevancia de estas iniciativas, en las que se ríe para no llorar.

“Es muy gratificante que la gente se siente identificada, que se sienta en un diálogo, y hasta quiera compartir los videos. De eso se trata, de decir cosas que tengan un impacto. Una amiga que tiene al abuelito enfermo me comentó que su mamá llevaba días sin reírse hasta que vio el video del AyA”, concluyó.