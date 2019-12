-- Bueno yo estoy muy contento, muy satisfecho, eso que dice usted que se ve en el programa me lo han manifestado los entrevistados, en todos los casos aprendí, en todos los casos demoré varios días reflexionando. A veces pasamos por alto el sentido y el significado de la existencia. Espero que los televidentes disfruten tanto este programa, como lo hice yo, pues definitivamente este proyecto me hizo crecer muchísimo como persona. Escuchar a cada invitado, la mayoría personajes muy reconocidos, fue algo que me llenó de una gran variedad de sentimientos, de alegría y de dolor, de temor y esperanza, pero ante todo me recordó que la vida tiene sus altos y bajos, y que ningún ser humano está exento de vivirlos.