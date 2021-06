“Yo la solicité estando en la universidad dos veces y las dos veces me la negaron, con esta idea de que yo no tenía motivos para regresar a Costa Rica, pero probablemente era porque ellos veían que yo tenía casi toda mi familia en Estados Unidos. Entonces era bien frustrante y yo les decía: ‘en serio, entiéndame, yo quiero ir a visitar a mi mamá, no la he visto y necesito verla. Solo quiero vacacionar’. Y sí, pues fue muy difícil y tampoco es barato estar haciendo el trámite.