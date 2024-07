‘Amores que matan... pum, pum, pum’: Esta es la historia detrás del ‘trend viral’ en Tik Tok

¿Qué pueden tener en común una tiktoker peruana, la artista drag queen más famosa de Brasil y un dúo musical de España que ‘tuvo su boom’ a principios del 2000? Pareciera que nada; pero estos son los elementos detrás de la tendencia viral que inunda Tik Tok y otras redes sociales.

Es probable que en las últimas semanas usted se haya topado con un video en el que una mujer explica una coreografía, de la cual ha llamado mucho la atención los pasos que realiza al cantar la frase: “Amores que matan... pum, pum, pum”.

Video Viral 'Son de amores'

La autora de este video viral es Lis Padilla, una tiktoker peruana que incursionó en redes sociales (originalmente en Youtube) desde el 2022 y, actualmente, acumula casi 3.000.000 de seguidores en Tik Tok.

Padilla realiza su peculiar tutorial sobre la rutina de Son amores, específicamente la de la versión en portugués que lanzó Pabllo Vittar, un artista drag queen brasileño. El tema original es obra del dúo español Andy y Lucas (actualmente desintegrado), quienes publicaron la canción en su álbum debut Andy y Lucas (2003).

Según reporta The New York Times, Vittar es una de las drag queen más famosas, tanto en Brasil como alrededor del mundo. De acuerdo con este medio, el brasileño (quien aclara que no se identifica como una mujer trans) tiene seis álbumes de estudio (obteniendo por ellos un disco de oro, uno de platino y dos de doble platino).

Además, Vittar tiene nexos comerciales con la marca Adidas, una campaña publicitaria mundial con Calvin Klein y 1800 millones de reproducciones de sus canciones.

Andy y Lucas formaron un dúo de pop español que se hizo famoso en su país a principios del 2000. El grupo se desintegró recientemente y realizó su última gira este año. Foto: Instagram

Por su parte, Lis Padilla tiene 33 años, es madre de cuatro hijos y vive en Perú junto a Enrique, su esposo. La tiktoker reveló al programa Hoy Día, de Telemundo, que jamás pensó obtener tal nivel de viralidad en internet.

Su video emulando la coreografía ha dado la vuelta al mundo y ha sido replicado por miles de usuarios de redes sociales, incluyendo figuras del entretenimiento y deportistas. Uno de estos ejemplos lo realizó el beisbolista venezolano Miguel Rojas, quien fue captado bailando durante un partido de su equipo, Los Angeles Dodgers.

Además, a raíz de su popular video, Padilla ha pasado por programas televisivos de su país y del extranjero, en cadenas de renombre como Univisión y Telemundo.