Pues sí, aparentemente acá aplica el adagio que reza “20 años no son nada” y resulta que Brooklyn, quien desde ya es un talentoso fotógrafo en formación, no se anduvo con miramientos a la hora de dar un paso en firme hacia la vida seria, independientemente de que su futura esposa sea cinco años mayor, o de que su exnovia, Lexy Panterra, ofreciera declaraciones a The Sun, en las que manifestaba su gran sorpresa por el compromiso en vista de que “Brooklyn es demasiado inmaduro y no está listo para el matrimonio, está demasiado joven”.