“Nunca en mi vida he bailado absolutamente nada y la experiencia ha sido bastante interesante. No es fácil arrancar de cero, hay que aprender a contar, hay que aprenderse pasos, hay que hacer coordinaciones y un montón de cosas que no son de la vida cotidiana de uno, pero creo que uno tiene que ponerse retos y si otros lo hacen, ¿por qué yo no?”, cuestionó el locutor de El Mañanero.