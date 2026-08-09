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Entre joyas, baile y reguetón: así conquistó Blessd a sus fanáticos con su concierto en Costa Rica

El artista colombiano se presentó en concierto en Parque Viva este sábado 8 de agosto

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Por Fiorella Montoya

El artista colombiano Blessd encendió el Parque Viva a ritmo de reguetón con un sold out que llegó cargado de atuendos urbanos, carteles y mucha música. El artista sorprendió a sus fans con el concierto que presentó este sábado 8 de agosto en Costa Rica.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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