Entre joyas, baile y reguetón: así conquistó Blessd a sus fanáticos con su concierto en Costa Rica

El artista colombiano Blessd encendió el Parque Viva a ritmo de reguetón con un sold out que llegó cargado de atuendos urbanos, carteles y mucha música. El artista sorprendió a sus fans con el concierto que presentó este sábado 8 de agosto en Costa Rica.
Horas antes de la salida al escenario de Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante, el DJ Adrián Mora calentó el ambiente. Al caer la noche, llegó el artista tan esperado a la tarima principal.
Blessd arribó al escenario con su ya marcado estilo: pantalones cortos, gorra, tenis, lentes y, sobre todo, joyas extravagantes colgando de su cuello. Durante el espectáculo, se rodeó de bailarinas durante casi todas las canciones y, como tiene por costumbre, en las últimas piezas se mostró sin camiseta.
Además, el colombiano pudo cantar con la bandera de su país en la mano. A ritmo de temas como Medallo, Mírame y Yogurcito Remix, algunas figuras de la farándula costarricense disfrutaron del evento.
Sharon Segura, El Dari y Ana Lucía Vega fueron parte de los fanáticos que cantaron y bailaron toda la noche con el artista.
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