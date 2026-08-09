Entre joyas, baile y reguetón: así conquistó Blessd a sus fanáticos con su concierto en Costa Rica

El artista colombiano Blessd encendió el Parque Viva a ritmo de reguetón con un sold out que llegó cargado de atuendos urbanos, carteles y mucha música. El artista sorprendió a sus fans con el concierto que presentó este sábado 8 de agosto en Costa Rica.

Horas antes de la salida al escenario de Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante, el DJ Adrián Mora calentó el ambiente. Al caer la noche, llegó el artista tan esperado a la tarima principal.

Blessd arribó al escenario con su ya marcado estilo: pantalones cortos, gorra, tenis, lentes y, sobre todo, joyas extravagantes colgando de su cuello. Durante el espectáculo, se rodeó de bailarinas durante casi todas las canciones y, como tiene por costumbre, en las últimas piezas se mostró sin camiseta.

Además, el colombiano pudo cantar con la bandera de su país en la mano. A ritmo de temas como Medallo, Mírame y Yogurcito Remix, algunas figuras de la farándula costarricense disfrutaron del evento.

Sharon Segura, El Dari y Ana Lucía Vega fueron parte de los fanáticos que cantaron y bailaron toda la noche con el artista.

Vea algunas imágenes del concierto:

Blessd tiene un estilo muy marcado en sus conciertos: pantaloneta, tenis y su gorra. Así se presentó en su espectáculo en Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)

El Dari, conocido creador de contenido, coreó todas las canciones del colombiano Blessd en su concierto en Costa Rica. (Instagram)

Blessd saltó a escena junto a su grupo de bailarinas. Costa Rica fue testigo de un intenso concierto este 8 de agosto. (David Chacón/Parque Viva)

Ana Lucía Vega (centro) gozó junto a varios amigos del concierto del colombiano Blessd en Costa Rica. (Instagram)

El artista Blessd cantó sus mejores éxitos en su concierto en Costa Rica; una de las canciones más coreadas fue 'Mirame'. (David Chacón/Parque Viva)

Blessd agotó las entradas para su concierto en Parque Viva. (David Chacón/Parque Viva)