Entradas para ver a BTS en Latinoamérica: estos son los precios confirmados y fechas de venta

El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.

BTS activó el proceso de venta de entradas para su gira en Latinoamérica con un esquema escalonado que prioriza a su base de fans registrada. La preventa inicia el 7 de abril y la venta general se habilita el 10 de abril, según confirmó BigHit Music.

El anuncio llega dos meses después de que el grupo surcoreano confirmara su regreso a la región en 2026, con conciertos en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, tras casi siete años sin presentaciones conjuntas en Latinoamérica.

Fechas clave: preventa y venta general

El acceso a los boletos seguirá un calendario unificado, con variaciones por ciudad y horario local.

Registro para preventa (ARMY Membership): Desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril

Desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril Preventa (solo miembros ARMY):

7 de abril: Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo (días 1 y 2)



8 de abril: São Paulo (tercera fecha)

Venta general:

10 de abril en todos los países



Hora local según ciudad

Horarios por ciudad

Las ventas se activan de forma simultánea por país:

Bogotá: 7 de abril (preventa) y 10 de abril (venta general) a las 10 a. m.

7 de abril (preventa) y 10 de abril (venta general) a las 10 a. m. Lima: 7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m.

7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m. Santiago: 7 de abril y 10 de abril a la 1 p. m.

7 de abril y 10 de abril a la 1 p. m. Buenos Aires: 7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m.

7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m. São Paulo: 7 y 8 de abril (preventa) y 10 de abril (venta general) a las 10 a. m.

Precios en Latinoamérica: cuánto cuesta ver a BTS en la región

Los precios de las entradas para BTS en Latinoamérica ya fueron definidos en los cinco países confirmados para la gira 2026. Cada mercado presenta estructuras propias, con diferencias en cantidad de zonas, beneficios incluidos y plataformas de venta.

Para facilitar la comparación, todos los precios se presentan en dólares, con base en los valores oficiales publicados en cada país y al tipo de cambio del viernes 27 de marzo.

Precios en Colombia

Las entradas para los conciertos de BTS en Bogotá, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín parten desde los $82 en localidades altas.

Precios por localidad (valores finales con servicio):

Sur Baja — $82

Oriental Norte Baja — $82

Norte Baja — $82

Oriental Sur Alta — $108

Sur Alta — $108

Oriental Norte Alta — $108

Norte Alta — $108

Oriental Alta — $160

Occidental Alta — $180

Oriental Baja — $262

Occidental Baja — $275

VIP (acceso general) — $295

Paquete VIP Soundcheck — $804

El precio final incluye el valor de la entrada y el cargo por servicio. A esto se suma un costo adicional por emisión digital, según la plataforma de venta.

Mapa de ubicaciones y precios para los conciertos de BTS en Bogotá, con zonas que van desde graderías hasta paquetes VIP con soundcheck. (Ticketmaster/Ticketmaster)

Precios en Perú

Perú también definió su estructura de precios para los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Las entradas parten desde los $140 en zonas altas y alcanzan los $246 en campo, la ubicación más cercana al escenario.

Precios por localidad:

Tribuna Sur (numerado) — $140

Tribuna Norte (numerado) — $140

Tribuna Oriente (numerado) — $193

Tribuna Occidente (numerado) — $193

Campo — $246

La distribución mantiene un esquema más compacto que otros países, con menos categorías y una diferencia más acotada entre precios mínimos y máximos.

Distribución de zonas y precios en el Estadio San Marcos para BTS en Lima, con esquema compacto entre tribunas y campo. (Ticketmaster/Ticketmaster)

Precios en Chile

Chile presenta la estructura más segmentada de la región, con múltiples categorías dentro del Estadio Nacional para los conciertos del 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago.

Precios por ubicación (valores finales con cargo):

Pacífico Lateral Norte — $108

Pacífico Lateral Sur — $108

Galería Norte — $121

Galería Sur — $121

Andes Alto Norte — $159

Andes Alto Sur — $159

Andes Alto Centro — $171

Andes Bajo Norte — $178

Andes Bajo Sur — $178

Andes Bajo Centro — $197

Pacífico Bajo — $235

Movilidad Reducida — $235

Pacífico Alto — $286

Cancha Pacífico — $317

Cancha Andes — $317

Pacífico Medio — $571

La configuración chilena introduce una mayor subdivisión por sectores dentro del estadio, lo que amplía las opciones de precio, pero también complica la elección de ubicaciones.

Detalle de sectores y precios en el Estadio Nacional de Santiago, con la segmentación más amplia de la gira en la región. (Ticketmaster/Ticketmaster)

Precios en Argentina

Argentina definió una estructura de precios más acotada para los conciertos de BTS en Buenos Aires, previstos para el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata.

Precios por ubicación (sin servicio):

Cabecera Norte y Sur — $163

Campo — $253

Platea A y B — $282

Platea Preferencial A y B — $307

El esquema concentra la diferencia de precios en la cercanía al escenario, con el campo como punto intermedio y las plateas preferenciales como la opción más alta dentro del recinto.

Mapa del Estadio Único de La Plata con cuatro categorías de precios, desde cabeceras hasta plateas preferenciales. (All Access/All Access)

Precios en Brasil

Brasil completa el mapa de precios en Latinoamérica con una estructura de cuatro categorías para los conciertos de BTS en São Paulo, previstos para el 28, 30 y 31 de octubre de 2026 en el estadio MorumBIS.

Precios por sector:

Arquibancada — $130

Cadeira Superior — $186

Cadeira Inferior — $205

Pista — $238

La pista concentra el valor más alto, mientras que las graderías (arquibancada) representan la opción más accesible dentro del recinto.

Configuración de sectores en el MorumBIS de São Paulo, con sistema de entrada completa y media entrada según normativa local. (Ticketmaster/Ticketmaster)

El filtro de acceso: ARMY Membership

El proceso de compra no es abierto desde el inicio. La preventa exige contar con la ARMY Membership Global, una suscripción digital gestionada desde Weverse.

La membresía funciona como un sistema de verificación. No asegura entradas, pero habilita la posibilidad de participar en la compra anticipada. Además, cada usuario debe registrarse previamente y seleccionar hasta tres ciudades donde intentará adquirir boletos.

El modelo replica el esquema que BTS ha utilizado en giras recientes: priorizar a fans registrados para ordenar la demanda y reducir la presión en las ventas generales.

Plataformas y venta por país

Las entradas estarán disponibles en distintos operadores según el mercado:

Ticketmaster: Colombia, Perú, Chile y Brasil

All Access: Argentina

BigHit Music indicó que los enlaces oficiales de compra están centralizados en el sitio de la gira, desde donde se redirige a cada plataforma local.