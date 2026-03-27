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Entradas para ver a BTS en Latinoamérica: estos son los precios confirmados y fechas de venta

La preventa inicia el 7 de abril y exige membresía ARMY. La venta general arranca el 10 de abril en cinco países

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Por Jailine González Gómez
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'. (Weverse/Weverse)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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