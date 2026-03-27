Entradas para ver a BTS en Latinoamérica: estos son los precios confirmados y fechas de venta

BTS activó el proceso de venta de entradas para su gira en Latinoamérica con un esquema escalonado que prioriza a su base de fans registrada. La preventa inicia el 7 de abril y la venta general se habilita el 10 de abril, según confirmó BigHit Music.
El anuncio llega dos meses después de que el grupo surcoreano confirmara su regreso a la región en 2026, con conciertos en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, tras casi siete años sin presentaciones conjuntas en Latinoamérica.
Fechas clave: preventa y venta general
El acceso a los boletos seguirá un calendario unificado, con variaciones por ciudad y horario local.
- Registro para preventa (ARMY Membership): Desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril
- Preventa (solo miembros ARMY):
- 7 de abril: Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo (días 1 y 2)
- 8 de abril: São Paulo (tercera fecha)
- Venta general:
- 10 de abril en todos los países
- Hora local según ciudad
Horarios por ciudad
Las ventas se activan de forma simultánea por país:
- Bogotá: 7 de abril (preventa) y 10 de abril (venta general) a las 10 a. m.
- Lima: 7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m.
- Santiago: 7 de abril y 10 de abril a la 1 p. m.
- Buenos Aires: 7 de abril y 10 de abril a las 10 a. m.
- São Paulo: 7 y 8 de abril (preventa) y 10 de abril (venta general) a las 10 a. m.
Precios en Latinoamérica: cuánto cuesta ver a BTS en la región
Los precios de las entradas para BTS en Latinoamérica ya fueron definidos en los cinco países confirmados para la gira 2026. Cada mercado presenta estructuras propias, con diferencias en cantidad de zonas, beneficios incluidos y plataformas de venta.
Para facilitar la comparación, todos los precios se presentan en dólares, con base en los valores oficiales publicados en cada país y al tipo de cambio del viernes 27 de marzo.
Precios en Colombia
Las entradas para los conciertos de BTS en Bogotá, programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín parten desde los $82 en localidades altas.
Precios por localidad (valores finales con servicio):
- Sur Baja — $82
- Oriental Norte Baja — $82
- Norte Baja — $82
- Oriental Sur Alta — $108
- Sur Alta — $108
- Oriental Norte Alta — $108
- Norte Alta — $108
- Oriental Alta — $160
- Occidental Alta — $180
- Oriental Baja — $262
- Occidental Baja — $275
- VIP (acceso general) — $295
- Paquete VIP Soundcheck — $804
El precio final incluye el valor de la entrada y el cargo por servicio. A esto se suma un costo adicional por emisión digital, según la plataforma de venta.
Precios en Perú
Perú también definió su estructura de precios para los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.
Las entradas parten desde los $140 en zonas altas y alcanzan los $246 en campo, la ubicación más cercana al escenario.
Precios por localidad:
- Tribuna Sur (numerado) — $140
- Tribuna Norte (numerado) — $140
- Tribuna Oriente (numerado) — $193
- Tribuna Occidente (numerado) — $193
- Campo — $246
La distribución mantiene un esquema más compacto que otros países, con menos categorías y una diferencia más acotada entre precios mínimos y máximos.
Precios en Chile
Chile presenta la estructura más segmentada de la región, con múltiples categorías dentro del Estadio Nacional para los conciertos del 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago.
Precios por ubicación (valores finales con cargo):
- Pacífico Lateral Norte — $108
- Pacífico Lateral Sur — $108
- Galería Norte — $121
- Galería Sur — $121
- Andes Alto Norte — $159
- Andes Alto Sur — $159
- Andes Alto Centro — $171
- Andes Bajo Norte — $178
- Andes Bajo Sur — $178
- Andes Bajo Centro — $197
- Pacífico Bajo — $235
- Movilidad Reducida — $235
- Pacífico Alto — $286
- Cancha Pacífico — $317
- Cancha Andes — $317
- Pacífico Medio — $571
La configuración chilena introduce una mayor subdivisión por sectores dentro del estadio, lo que amplía las opciones de precio, pero también complica la elección de ubicaciones.
Precios en Argentina
Argentina definió una estructura de precios más acotada para los conciertos de BTS en Buenos Aires, previstos para el 23 y 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata.
Precios por ubicación (sin servicio):
- Cabecera Norte y Sur — $163
- Campo — $253
- Platea A y B — $282
- Platea Preferencial A y B — $307
El esquema concentra la diferencia de precios en la cercanía al escenario, con el campo como punto intermedio y las plateas preferenciales como la opción más alta dentro del recinto.
Precios en Brasil
Brasil completa el mapa de precios en Latinoamérica con una estructura de cuatro categorías para los conciertos de BTS en São Paulo, previstos para el 28, 30 y 31 de octubre de 2026 en el estadio MorumBIS.
Precios por sector:
- Arquibancada — $130
- Cadeira Superior — $186
- Cadeira Inferior — $205
- Pista — $238
La pista concentra el valor más alto, mientras que las graderías (arquibancada) representan la opción más accesible dentro del recinto.
El filtro de acceso: ARMY Membership
El proceso de compra no es abierto desde el inicio. La preventa exige contar con la ARMY Membership Global, una suscripción digital gestionada desde Weverse.
La membresía funciona como un sistema de verificación. No asegura entradas, pero habilita la posibilidad de participar en la compra anticipada. Además, cada usuario debe registrarse previamente y seleccionar hasta tres ciudades donde intentará adquirir boletos.
El modelo replica el esquema que BTS ha utilizado en giras recientes: priorizar a fans registrados para ordenar la demanda y reducir la presión en las ventas generales.
Plataformas y venta por país
Las entradas estarán disponibles en distintos operadores según el mercado:
- Ticketmaster: Colombia, Perú, Chile y Brasil
- All Access: Argentina
BigHit Music indicó que los enlaces oficiales de compra están centralizados en el sitio de la gira, desde donde se redirige a cada plataforma local.