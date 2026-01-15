Viva

Entradas para BTS en Latinoamérica 2026: qué se sabe y cuándo salen

Solo México tiene preventa confirmada. En el resto de países, los precios y la venta de entradas siguen pendientes

Por Jailine González Gómez
BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial.
BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial. (Weverse/BTS)







