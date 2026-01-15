Entradas para BTS en Latinoamérica 2026: qué se sabe y cuándo salen

BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial.

El anuncio de la gira mundial 2026 de BTS reactivó la expectativa por la venta de entradas en Latinoamérica. Sin embargo, la información disponible no es uniforme en todos los países. A continuación, hacemos un recuento de la información que se conoce por ahora.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Hasta este momento, no se han publicado precios oficiales de las entradas para ningún país de Latinoamérica. Lo único confirmado en términos de costos es el precio de la ARMY Membership Global.

La ARMY Membership Global es la membresía oficial de BTS y funciona como el principal requisito para acceder a los procesos de preventa de entradas en su gira mundial. Se adquiere de forma digital mediante Weverse, la plataforma que centraliza la comunicación entre el grupo y sus seguidores a nivel global.

Con el regreso de la banda tras su pausa, Big Hit Music confirmó que esta membresía será obligatoria para participar en la preventa de boletos. Su adquisición no garantiza una entrada, sino que habilita la posibilidad de ingresar al proceso de compra anticipada cuando se active la venta en cada país.

Actualmente existen dos modalidades de suscripción:

Membresía digital: tiene un costo aproximado de $2 mensuales y está enfocada en contenido exclusivo, transmisiones y comunicación directa con los artistas.

tiene un costo aproximado de $2 mensuales y está enfocada en contenido exclusivo, transmisiones y comunicación directa con los artistas. ARMY Membership (anual): permite participar en preventas de conciertos y en compras anticipadas de mercancía oficial. Para conciertos fuera de territorios específicos, como Japón o Estados Unidos, se requiere la ARMY Membership Global, ya que las versiones locales solo aplican en esos países.

Según los precios publicados en el sitio oficial, la ARMY Membership Global 2026 cuesta $22.

Big Hit Music y Weverse recordaron que la membresía es personal e intransferible, se adquiere únicamente mediante PayPal a través de Weverse Shop y no asegura la obtención de boletos.

Fechas de preventa y venta

Por ahora, solo México tiene preventa, recinto y fechas de venta confirmadas.

Registro para preventa ARMY MEMBERSHIP

Apertura: martes 13 de enero, 7:30 a. m. PT

Cierre: domingo 18 de enero, 3:00 p. m. PT

Preventa ARMY MEMBERSHIP

Jueves 22 de enero de 2026: Ciudad de México, días 1 y 2

Viernes 23 de enero de 2026: Ciudad de México, día 3Horario: de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local)

Venta general

Sábado 24 de enero de 2026, desde las 9:00 a. m. (hora local)

En el resto de la región, la información clave sobre el recinto del concierto, precios de las entradas, preventas y fechas de venta aún está pendiente de anunciarse. Las productoras locales han indicado que estos detalles se comunicarán únicamente por canales oficiales, con el objetivo de evitar fraudes y desinformación.

A continuación, se enlistan las productoras y plataformas donde próximamente publicarán los anuncios oficiales sobre la venta de entradas en cada país.

Colombia

Las productoras Páramo Presenta, Ocesa Colombia y Live Nation Latin están a cargo del evento. Hasta ahora no se ha anunciado escenario, preventa, venta general ni precios. Las empresas habilitaron un registro oficial para recibir información verificada sobre venue y boletería. La inscripción no implica compra ni acceso anticipado. Desde la organización se reiteró que no existe ninguna preventa activa en Colombia.

Perú

La promotora Live Nation Perú confirmó que está a cargo de los conciertos en Lima. Las fechas están definidas, pero el recinto, los precios y la venta de entradas se anunciarán próximamente, exclusivamente a través de sus canales oficiales.

Chile

Aunque aún no hay un comunicado formal, todo apunta a que la producción estaría a cargo de DG Medios, que compartió el anuncio oficial de la gira. Por ahora, no hay información sobre precios ni fechas de venta.

Argentina

La productora DF Entertainment habilitó un formulario de registro para que los fans reciban primero las novedades sobre la venta de entradas. El registro no garantiza compra ni acceso anticipado.

Brasil

Live Nation Brasil confirmó los conciertos en São Paulo y habilitó un sistema de registro para recibir información futura. Los detalles sobre precios, recinto y fechas de venta se anunciarán en una etapa posterior.