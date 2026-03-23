Ensalada de atún para Cuaresma: receta rápida, saludable y sin mayonesa que gana popularidad

La ensalada de atún mediterránea ofrece una alternativa saludable, rápida y sin mayonesa para las comidas de Cuaresma.

Durante la Cuaresma, muchas familias buscan opciones frescas y nutritivas. El atún destaca como un ingrediente versátil. Su fácil preparación permite crear platillos fríos en pocos minutos.

Este alimento aporta beneficios importantes para la salud. También permite recetas ligeras. Una de las más recomendadas es la ensalada de atún estilo mediterráneo.

Beneficios del atún para la salud

El atún enlatado ofrece proteínas de alta calidad a bajo costo. Contiene vitaminas del complejo B y vitamina D. Estos nutrientes apoyan funciones esenciales del organismo.

Además, aporta ácidos grasos omega-3 como EPA y DHA. Estos compuestos favorecen la salud cardiovascular. Ayudan a reducir la presión arterial. También mejoran la función de los vasos sanguíneos.

Una opción ligera para la temporada

La versión mediterránea de la ensalada sustituye la mayonesa. Utiliza un aderezo cítrico con mostaza Dijon. Esto reduce las calorías y elimina el gluten.

La receta incluye vegetales frescos y hierbas. Se recomienda usar atún en agua. Las variedades Albacore o Yellowfin resultan adecuadas. Este platillo se prepara en cerca de 10 minutos.

Ingredientes para la ensalada de atún

Para el aderezo

2 1/2 cucharaditas de mostaza Dijon

Ralladura de 1 lima

Jugo de 1 1/2 limas

1/3 taza de aceite de oliva extra virgen

1/2 cucharadita de sumac

Sal kosher y pimienta negra

1/2 cucharadita de hojuelas de chile triturado (opcional)

Para la ensalada

3 latas de atún de 5 onzas

2 1/2 tallos de apio picados

1/2 pepino inglés picado

4 a 5 rábanos picados

3 cebollines picados

1/2 cebolla morada picada

1/2 taza de aceitunas Kalamata

1 taza de perejil fresco

1/2 taza de menta fresca

Preparación paso a paso

Primero, prepare el aderezo. Mezcle la mostaza con la ralladura y el jugo de lima. Incorpore el aceite de oliva. Añada el sumac, la sal, la pimienta y el chile opcional. Revuelva hasta integrar.

Luego, coloque el atún y los vegetales en un tazón grande. Mezcle con suavidad para no deshacer los ingredientes.

Después, agregue el aderezo. Revuelva hasta cubrir toda la preparación.

Finalmente, deje reposar en refrigeración durante 30 minutos. Esto permite que los sabores se integren antes de servir.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.