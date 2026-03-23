Viva

Ensalada de atún para Cuaresma: receta rápida, saludable y sin mayonesa que gana popularidad

Esta ensalada de atún combina ingredientes frescos y un aderezo cítrico que la convierte en una opción ligera ideal para la temporada

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La ensalada de atún mediterránea ofrece una alternativa saludable, rápida y sin mayonesa para las comidas de Cuaresma.
La ensalada de atún mediterránea ofrece una alternativa saludable, rápida y sin mayonesa para las comidas de Cuaresma. (Canva Stock/Danko N de Natalyadanko / Henry Photography de Getty Images Signature)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEnsalada de atúnSemana santaCuaresmaReceta
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.