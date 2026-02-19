El País

Empieza la Cuaresma: Fervor religioso reúne a católicos en la celebración del Miércoles de Ceniza

Conozca el origen del Miércoles de Ceniza, su significado en la tradición católica y cómo inicia el camino hacia la Semana Santa en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
19/02/2026/ celebración del miércoles de ceniza en la Catedral Metropolitana de San José / fotos John Durán
El Miércoles de Ceniza dio inicio a la Cuaresma en Costa Rica. La Semana Santa 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril. (JOHN DURAN/John Durán)







Silvia Ureña Corrales

