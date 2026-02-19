Empieza la Cuaresma: Fervor religioso reúne a católicos en la celebración del Miércoles de Ceniza

El Miércoles de Ceniza dio inicio a la Cuaresma en Costa Rica. La Semana Santa 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril.

La Iglesia católica dio inicio a la Cuaresma este 18 de febrero con la liturgia del Miércoles de Ceniza. Esta ceremonia, con la imposición de la ceniza en la frente de los devotos, marca el periodo de 40 días de preparación hacia la Pascua, una de las principales celebraciones del calendario cristiano.

La tradición se remonta al siglo II, cuando los cristianos practicaban ayuno y penitencia como preparación espiritual.

En Costa Rica, la Catedral Metropolitana de San José y la Catedral de Ciudad Quesada, en San Carlos, se llenaron de creyentes que empezaron a reflexionar sobre el compromiso personal con Dios y la comunidad.

Fieles acudieron a templos del país para recibir la ceniza e iniciar los 40 días de preparación hacia la Pascua. (JOHN DURAN/John Durán)

Llamado a la conversión y reconciliación

Por ejemplo, durante la celebración en la catedral de Ciudad Quesada, se destacó que la Cuaresma es un tiempo de reconciliación con Dios y de renovación espiritual. Las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia insistieron en la conversión sincera y en la práctica del ayuno, la oración y la caridad.

El mensaje señaló que este periodo no se limita a prácticas externas, sino que invita a un cambio profundo de actitud y a fortalecer la vida espiritual.

“La ceniza que recibiremos sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo, pero también que ese polvo está llamado a ser transformado por la gracia del Señor”, expresó monseñor José Manuel Garita, después de la lectura del Salmo 50.

También se recordó el mensaje del Papa León XIV para la Cuaresma de 2026, en el cual propone una forma concreta de ayuno vinculada al lenguaje y al respeto en las relaciones interpersonales.

Origen y significado del Miércoles de Ceniza

El Miércoles de Ceniza señala el comienzo oficial de la Cuaresma en la iglesia Católica. Desde el Concilio de Nicea, en el año 325, ya se reconocía la práctica de prepararse durante 40 días antes de la Pascua, en referencia a los 40 días que, según la tradición bíblica, Jesús pasó en el desierto, según explica Vatican News.

Con el paso de los siglos, la Iglesia ajustó el calendario litúrgico. En el siglo V se reorganizó el conteo de los días y posteriormente se adelantó el inicio cuatro días, lo que dio origen al actual Miércoles de Ceniza.

Desde el siglo XII, la tradición establece que las cenizas provienen de la quema de los ramos de olivo bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior.

Un llamado a la conversión auténtica en el inicio de la Cuaresma

Además, la Cuaresma es una oportunidad de revisión interior que interpela la forma en que usted vive cada día. No se limita a prácticas externas ni a compromisos pasajeros. Es un tiempo para preguntarse si su fe influye en su manera de tratar a los demás, de enfrentar dificultades y de asumir responsabilidades, este fue el mensaje del padre Glenm Gómez Álvarez.

Este camino también propone volver a lo sencillo y verdadero. Reducir el ruido, bajar el ritmo y recuperar espacios de silencio. La conversión no se mide en gestos visibles, sino en cambios concretos y sostenidos. La transformación que propone la Cuaresma comienza en lo íntimo y se refleja en actitudes renovadas hacia Dios y hacia el prójimo.

Miércoles de Ceniza

Fechas de Semana Santa 2026

La celebración de la Semana Santa 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril. El Domingo de Ramos será el 29 de marzo, el Jueves Santo el 2 de abril, el Viernes Santo el 3 de abril y el Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Este periodo representa uno de los momentos de mayor movilización religiosa, laboral y turística del año en Costa Rica.

Con el inicio de la Cuaresma, la Iglesia invita a los fieles a prepararse espiritualmente para la Pascua, considerada el centro de la fe cristiana.