‘Yo levanté el negocio’: Kavvo se destapa y vuelve a dar de qué hablar en Costa Rica

En los últimos meses, Kavvo y su vida cantaban paz, transformación y nuevos caminos. Pero ojo, porque en medio de la espera para ser padre por primera vez y tras librarse del vicio de fumar, todavía tenía algo pendiente que destapar.

Entonces, el joven artista volvió a lo que mejor sabe hacer y, de paso, a estar en boca de media Costa Rica. Actuó así porque en sus adentros cargaba con una rabia que necesitaba desahogar y para eso tomó lápiz, papel y un micrófono.

Fruto de eso nació Rantan, una canción que estrenó el pasado 9 de abril y que dio que hablar desde antes de su lanzamiento. Sin tapujos, el día anterior a la publicación del tema, subió un video en el que explicó que la pieza nacía de su experiencia y la de colegas, como un descargo contra la crítica ensañada.

“Menosprecio, burlas y faltas de respeto por parte de individuos que no han construido nada; gente del mismo medio que solo aparenta, figura y se dedica a minimizar. Ni siquiera viven o vivieron del arte y se aprovechan de los errores para sus likes y vistas”, detalló, sin dar nombres.

“Son enfermos y esclavos de la aceptación pública, sin tener mérito propio en nada. Supongo que así llenan ese vacío que genera ver el éxito ajeno. Intentan degradar y dejan que su mediocre ego tome el timón de sus expresiones. En resumen: necios, nefastos; en resumen: Rantan”, añadió.

Con la canción, Kavvo dio un golpe en la mesa, haciendo gala del talento que tiene para la música urbana, el cual lo ha consagrado como uno de los mayores exponentes ticos del último lustro.

No obstante, su pluma afilada y su capacidad para crear melodías pegajosas no fue lo único que recordó al público, sino que también evocó el sismo de controversia que sacudió su carrera hace unos años.

Kavvo fue firmado por la disquera Universal Music Centroamérica. (Facebook)

En 2022, el autor de éxitos como Amarrau y Desde que te fuiste apareció en Los Gordos Podcast, espacio dirigido por Toledo y su hermano DJ P. Aquella distendida charla entre tragos terminó en unas desafortunadas declaraciones de Kavvo que molestaron a muchos. “En Costa Rica es tan fácil pegar”, dijo el artista, refiriéndose a la música nacional.

Tiempo después, reconoció que aquello fue un error, unas palabras de inmadurez que se le salieron en medio de la borrachera. Sin embargo, no fueron pocos los que se mostraron muy críticos y le lanzaron fuertes ataques.

Las frases que recuerdan la polémica pasada

Y en 2026, Kavvo vuelve a la palestra porque su tema suena con fuerza y agrada al oído de la audiencia. También, porque no tuvo miramientos para lanzar varios dardos y frases picantes que generan debate.

En especial, han sido comentados los siguientes versos:

“ Del país yo soy la cabra (el mejor) de una generación, levanté todo el negocio y solo Gima (Gimario, cantante urbano nacional) agradeció ”.

”. “8 canciones número 1, no hay necesidad de decir lo que facturo, soy el duro del pasado, el presente y el futuro y si lo hice yo ¿Por qué no lo ha hecho ninguno?”.

El artista Gimario agradeció durante un show en 2021 a Kavvo por el reconocimiento que logró con varios éxitos. (Instagram Gimario)

En los videos que el cantante ha subido a TikTok, abundan comentarios negativos sobre estas afirmaciones que también fueron cuestionadas por Backstage CR, plataforma especializada en la música nacional.

“¿A qué se está refiriendo con ‘Levanté todo el negocio’ si al día de hoy seguimos sin tener industria?”, cuestionó el creador de contenido. Además, tras reconocer que la canción le parece de gran calidad y que Kavvo es un “artista muy completo”, lanzó otra reflexión.

“Para mí Kavvo es el artista que podría ser el número 1, pero Gimario está haciendo un buen brete, Deikel está haciendo un buen brete. Hay muchos artistas que han tenido canciones en el top, que han grabado con artistas internacionales y lo que más me preocupa es: ¿Cuál negocio (levantó)?”, concluyó.

En las decenas de comentarios, la mayoría le da la razón, mientras que otros discrepan.

Lo cierto es que la lírica de Kavvo cumple con muchos estándares reconocibles del género. La exaltación a su carrera y logros, así como reivindicarse como el mejor y separarse de la competencia, es normal y hasta aplaudido en la música urbana.

“Sufren de odio con admiración. Soy el mejor trapero vivo en mi opinión”, dice Anuel AA en Está Cabrón ser yo y Bad Bunny redobla la apuesta en Pa’ Siempre: “Yo no soy la cabra, soy El Conejo. El mejor: Roberto Clemente, Albert Pujol; Maradona y Messi en el fútbol”.