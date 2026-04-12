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‘Yo levanté el negocio’: Kavvo se destapa y vuelve a dar de qué hablar en Costa Rica

El cantante nacional está en el foco de la conversación por varias frases que recuerdan a una vieja controversia

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Por Juan Pablo Sanabria
Cantante Kavvo
El cantante costarricense Kavvo rompió la mansedad y volvió picante a la música. (Instagram)







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Kavvo
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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