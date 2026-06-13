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En pleno Mundial 2026, artista de Costa Rica sacude conciencias en México y da qué hablar con fútbol y arte

El llamativo proyecto se realizó en conjunto con la Fundación Televisa y se expone en dos importantes museos

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Por Juan Pablo Sanabria
'Canchas desiguales', exposición de Priscilla Monge en México
La costarricense Priscilla Monge inauguró su exposición 'Canchas desiguales' en colaboración con Fundación Televisa. (Instagram)







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Priscilla MongeMundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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