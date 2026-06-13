En pleno Mundial 2026, artista de Costa Rica sacude conciencias en México y da qué hablar con fútbol y arte

En pleno Mundial 2026, la destacada artista costarricense Priscilla Monge sacude conciencias en México con una exposición en la que el fútbol es una invitación para hablar de las desigualdades y la apropiación de los espacios públicos.

Monge, en conjunto con Fundación Televisa, creó la instalación Canchas desiguales, que se expone en la explanada del famoso Museo Tamayo, en Ciudad de México y en el Museo de Arte de Zapopán.

La obra consiste en una cancha de fútbol irregular, con montículos y baches, en la que la idea es que la gente se acerque libremente, camine y hasta juegue su “mejenga” en ella.

El llamativo proyecto, que se trabajó con miras a la Copa del Mundo, ya ha dado que hablar en redes sociales y medios mexicanos. De hecho, el portal de noticias NMás entrevistó a la nacional sobre lo que representa Canchas desiguales.

“En el arte, nosotros trabajamos en el campo de lo simbólico. Entonces, de hecho, yo creo que esta pieza está en esa línea divisoria entre lo simbólico y lo real por presentarse, específicamente, en un lugar público”, explicó Priscilla Monge, Premio Nacional de Artes Visuales 2019.

En la entrevista, que acumula 200.000 reproducciones en Instagram, la tica aseguró que, a pesar de que como artista espera que sus creaciones inciten a la reflexión, le da gran valor a las posibilidades lúdicas y de esparcimiento que genera su exposición.

“También, simplemente me gustaría que fuera un momento de recreo, de felicidad, de alegría para los que estén aquí, de hacer comunidad. No hay un lugar más libre que el arte”, expresó.