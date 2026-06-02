En confianza

Perdieron a su hija de 4 años y, en medio del dolor, encontraron la inspiración para abrir una editorial en Costa Rica: ‘Es de lo más fuerte que puede pasar’

Tras la partida de su niña Fátima, Franco y María José transformaron por completo su duelo. En entrevista con ‘La Nación’ compartieron cómo fue atravesar uno de los procesos más difíciles que pueden enfrentar los padres

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Por Fátima Jiménez
Franco Céspedes
Franco Céspedes y María José Miranda convirtieron el arte y el amor en el refugio perfecto para acompañar la vida de su hija Fátima, quien llenó de color su hogar y su historia. (Suministradas a La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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