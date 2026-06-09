En confianza

Dos pérdidas irreparables no la detuvieron: la historia de resiliencia detrás de la Señora Costa Rica

La Señora Costa Rica, Angélica Arias, transformó sus heridas en propósito y convirtió su historia en un mensaje que toca corazones

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Por Fátima Jiménez
Angélica Arias Herrera, señora Costa Rica 2026
Angélica Arias demuestra que la verdadera fortaleza no se ve en la pasarela, sino en la capacidad de levantarse después del dolor. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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