Viva

Ella enamoraba al mundo y él era la mano derecha del presidente: la historia de Shakira y Antonio de la Rúa que terminó en los tribunales

La historia de Shakira y De la Rúa marcó una era: de romance presidencial a demandas millonarias y una posible reconciliación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un amor que nació en Buenos Aires, creció en la cima del pop y terminó en tribunales. Hoy, Shakira y Antonio muestran señales de paz. (La Nación de Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGShakiraAntonio de la Rúa
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.