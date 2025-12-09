Ella enamoraba al mundo y él era la mano derecha del presidente: la historia de Shakira y Antonio de la Rúa que terminó en los tribunales

Un amor que nació en Buenos Aires, creció en la cima del pop y terminó en tribunales. Hoy, Shakira y Antonio muestran señales de paz.

Una historia de amor, poder y negocios que capturó la atención de América Latina. La cantante Shakira y el abogado Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa, vivieron una relación de once años que mezcló romance, influencia política y acuerdos millonarios.

El vínculo comenzó el 26 de marzo del año 2000 en Buenos Aires, durante una cena en la que ambos coincidieron por amigos en común. Shakira tenía 23 años y él, 27. Solo cinco días después, se reencontraron en el concierto de la colombiana en el Luna Park.

En mayo del mismo año, la pareja fue fotografiada en una aerosilla en Bariloche. El viaje incluyó a los padres de la artista y selló su exposición pública. Días después, imágenes de ambos en Miami confirmaron el romance.

De novios a socios millonarios

Antonio dejó sus funciones en el entorno presidencial, conocido como Grupo Sushi, para convertirse en el manager de la cantante. Durante su gestión, Shakira lanzó el álbum Laundry Service, que la posicionó como estrella global. En el video del tema Underneath Your Clothes, De la Rúa participó como actor principal.

Ambos lideraron la negociación de un contrato con Live Nation, valorado entre $70 millones y $100 millones, que vinculó a Shakira con la mayor promotora de conciertos del mundo durante una década.

Argentina se volvió parte de su identidad artística. Shakira aprendió a bailar tango, incorporó giros del español rioplatense y lanzó en 2006 el tema Día de enero, como homenaje al inicio de su relación.

Durante esa etapa, la cantante mantuvo cercanía con Fernando de la Rúa y su esposa, Inés Pertiné, incluso en medio de la crisis social de 2001. La pareja se comprometió en 2001, aunque nunca llegó al altar.

El fin del romance y la llegada de Piqué

En 2010 decidieron separarse. La noticia se hizo pública en enero de 2011. El comunicado afirmaba que se trataba de una separación temporal.

Sin embargo, ese mismo año, Shakira confirmó su relación con el futbolista Gerard Piqué, a quien conoció durante la grabación del video Waka Waka, himno del Mundial de Sudáfrica. La ruptura con Antonio habría ocurrido vía mensaje.

La disputa judicial más mediática del pop latino

En 2012, Antonio demandó a Shakira en Nueva York por $100 millones, alegando que ella incumplió con un acuerdo financiero derivado de su relación profesional. Aseguró que fue “el arquitecto del éxito comercial” de la cantante.

Shakira respondió con pruebas documentales. Mostró un correo en el que Antonio reconocía no tener participación en sus negocios y un contrato firmado que delimitaba sus obligaciones financieras tras la separación.

Además, presentó una demanda contra su ex en las Bahamas, por $6,6 millones, por presunta apropiación de fondos. También hubo una disputa por la finca La Colorada, en Uruguay, que ambos usaban como retiro vacacional y estudio de grabación. La artista ganó todos los procesos judiciales.

Tras el conflicto, Antonio inició una relación con la modelo colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos, Zulú y Mael. La familia vivió en Berlín, hasta separarse en 2018.

Shakira formó una familia con Gerard Piqué, con quien tuvo a Milan y Sasha, hasta su separación en 2022.

Señales de reconciliación y una canción que lo dijo todo

En 2019, tras el fallecimiento de Fernando de la Rúa, Shakira publicó un mensaje que evidenció la cercanía que aún mantenía con la familia. En 2023, Antonio apareció como testigo en la defensa de Shakira durante su juicio por presunto fraude fiscal en España.

El vínculo pareció renacer durante los conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Antonio fue visto en varios shows, incluyendo el del 12 de agosto en Ciudad de México. En ese evento, Shakira interpretó Día de enero por primera vez en años. La canción fue dedicada a “amigos que están siempre, no importa qué pase”, y él estaba en el público.

Medios reportaron que ambas familias compartieron una cena en Miami, lo que avivó rumores de una reconciliación, al menos como amigos.

Shakira regresó a Argentina este diciembre con tres presentaciones agotadas en Vélez Sarsfield, luego de convocar a más de 115.000 personas en marzo en el Campo Argentino de Polo. Su conexión con el público argentino, marcada por una historia de amor, música y escándalos judiciales, sigue intacta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.