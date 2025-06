Elías Alvarado, de Teletica, lanzó seria advertencia en medio de crisis que sufren migrantes en EE. UU.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica, dejó claro lo que no permitirá en sus redes sociales.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, tomó sus redes sociales para lanzar una importante advertencia a sus seguidores; esto relacionado con la reciente crisis que vive la población migrante en Estados Unidos.

Alvarado subió un video en el que, con mirada serie, dejó claro tajantemente que no aceptará los mensajes de odio que atacan a personas por su nacionalidad y estatus migratorio.

“Lo que hoy se vive en Estados Unidos no es un tema para burlas, ni juicio sin contextos. Aquí informamos con respeto, empatía y responsabilidad. No voy a permitir mensajes cargados de odio, insensibilidad o ignorancia. En este perfil construimos, no dividimos”, comentó el comunicador.

Elías Alvarado no permitirá mensajes de odio contra migrantes

El pasado 11 de junio, durante un pase en vivo en Telenoticias, dejó ver su consternación al hablar sobre las protestas contra las redadas que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha emprendido contra la población migrante.

Su afectación no fue solo algo que notaron los televidentes, ya que el propio periodista lo confirmó a sus redes sociales, donde compartió su intervención al aire y dejó su reflexión.

“Yo informo... pero también siento. Detrás de cada imagen, cada cifra, cada testimonio, hay historias que duelen. Hoy me toca hacer mi trabajo, pero no puedo —ni quiero— ignorar el nudo en la garganta que deja ver esto”, escribió Elías.

Elías Alvarado ya suma más de una década de vivir en territorio norteamericano, donde por mucho tiempo se ganó la vida como taxista. En el 2020, durante la pandemia, se convirtió en una figura conocida para los ticos, por su labor como corresponsal para el noticiero de Canal 7.

Con su trabajo y personalidad, Alvarado se ha convertido en un importante referente de la comunidad latina en su ciudad. Prueba de esto es el homenaje como “Costarricense distinguido del año” que le hizo la Ciudad de Union City, New Jersey, el año anterior.