El secreto de chefs vascos para lograr lentejas perfectas y más nutritivas

Una técnica con aceite, ajo y pimentón permite mejorar las lentejas y mantener su valor nutricional.

Las lentejas forman parte esencial de la alimentación en muchos países de Occidente. Su versatilidad permite prepararlas en guisos, ensaladas o incluso como base de hamburguesas vegetales. Sin embargo, expertos de la cocina vasca señalaron un método preciso para mejorar su sabor y conservar sus propiedades.

Tres reconocidos chefs españoles, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge, coincidieron en una técnica clave. Según indicaron, el punto óptimo de las lentejas se alcanza con un refrito de aceite de oliva, ajo y pimentón.

Antes de la cocción, los especialistas destacaron factores determinantes. La frescura del producto resulta esencial. También la proporción adecuada. Recomendaron utilizar 70 gramos por persona y 200 mililitros de agua para la cocción. Esta medida permite obtener una textura equilibrada.

Paso a paso para mejorar la preparación

El procedimiento inicia tras hervir las lentejas hasta que estén blandas. Luego se deben escurrir para eliminar el exceso de agua.

En paralelo, se calienta aceite de oliva en una sartén. Se añaden láminas de ajo y una cucharadita de pimentón.

Después de seis minutos, se incorporan las lentejas a la mezcla. Se revuelven de forma uniforme.

La preparación se mantiene a fuego medio durante tres minutos. Luego se apaga.

El resultado puede servirse como acompañamiento o integrarse en un guiso con salsa de tomate y cebolla picada.

Propiedades nutricionales de las lentejas

Las lentejas destacan por su alto contenido de proteínas vegetales. Por cada 100 gramos en seco, aportan cerca de 25 gramos de proteína. Esto las convierte en una opción relevante para dietas vegetarianas o veganas.

También contienen hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales. Estos componentes favorecen una alimentación balanceada.

Entre sus beneficios, ayudan a combatir el estreñimiento. Generan sensación de saciedad. Contribuyen al control del colesterol y del azúcar en sangre.

Además, aportan hierro, con 7,5 mg por cada 100 gramos. Este mineral resulta clave en la prevención de la anemia.

Para mejorar su absorción, expertos recomendaron combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como kiwi o morrón rojo. Esta mezcla aumenta la biodisponibilidad del hierro.

Las lentejas también contienen folato o vitamina B9. Este nutriente interviene en la formación de células y en el desarrollo durante el embarazo. A esto se suman vitaminas del complejo B como la B1 y la B6, necesarias para el metabolismo energético y el sistema nervioso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.