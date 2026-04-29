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El secreto de chefs vascos para lograr lentejas perfectas y más nutritivas

Expertos de la cocina española comparten proporciones exactas y un refrito clave para mejorar sabor y textura de las lentejas

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Por La Nación / Argentina / GDA
El vinagre y la vitamina C favorecen el aprovechamiento del hierro de las lentejas y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa.
Una técnica con aceite, ajo y pimentón permite mejorar las lentejas y mantener su valor nutricional. (Canva/Canva)







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La Nación / Argentina / GDA

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