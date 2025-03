‘El profe de tiktok’, una vida entre graciosos videos con sus estudiantes y su amor por la música

¿Se imagina llegar a la escuela y en lugar de responder “presente” al pasar lista debas mencionar un cantante que escuchaban tus padres? Dependiendo de la generación podrían escucharse nombres como Sandro, Leonardo Favio, Leo Dan o Palito Ortega, o más recientemente Chayanne, Los Alegres de Turrialba y hasta Michael Jackson.

Lo cierto es que las risas no faltarían desde temprano y eso es precisamente lo que busca el “profe de TikTok ”.

Alonso Cerdas es el creador de estas dinámicas. Oriundo de Pavones de Turrialba, se ha hecho conocido en redes sociales por sus videos en TikTok junto a sus estudiantes. Su creatividad despierta la imaginación de los niños a través de la música, una pasión que también lo llevó a la segunda ronda del concurso Nace una estrella .

“Siempre he intentado ser yo y que la clase sea muy dinámica. La idea de subir videos surgió en 2023 y mi primera idea era subir videos cantando y luego subí videos de otros temas. Luego hice videos de algunas actividades en clase como rompe hielo y empezar a pasar lista diferente”, contó el músico de 30 años, en entrevista con La Nación.

Alonso Cerdas no solo imparte clases de música en tres escuelas de Turrialba, sino que transforma el aula en un espacio de diversión e innovación. Sus dinámicas, como pasar lista mencionando artistas, fomentan la participación y el aprendizaje de manera única. (Cortesía/Cortesía)

Desde 2018, Cerdas trabaja como docente del Ministerio de Educación Pública (MEP). Actualmente imparte lecciones en tres escuelas de Turrialba: Excelencia Tayutic, San Francisco de Tuis y Jicotea.

Su primer video viral mostró a niños diciendo algo relacionado con la música y con su nombre. Poco a poco su contenido creció. Ahora sus videos incluyen canciones, momentos graciosos y memes. Pero la chispa principal proviene de sus estudiantes, quienes siempre aportan su creatividad.

Alonso nunca les avisa cuándo está grabando, por lo que sus videos reflejan las ocurrencias espontáneas de los niños. A veces le preguntan en qué trabaja, si es influencer o hasta le buscan novia. Lo siguen en redes sociales y sienten la confianza de preguntarle cualquier cosa.

“Nunca pensé en crear contenido como profesor en TikTok. Mi idea era presentarme como Alonso, el cantante, pero ahora me conocen como el ‘profe Alonso’ o el ‘profe de TikTok’”, comentó entre risas.

Sin embargo, tener una presencia activa en redes sociales representa un reto.

“El tema de docente, cantante y tiktoker (aunque no le gusta autollamarse así) se hace una lucha interna por tener un buen ambiente. A los profes se nos ve diferente, nuestras acciones deben ir de acuerdo a… que tenemos que ser ejemplo, además contrastamos todo eso con el Alonso cantante, quien canta en bodas, eventos, etc, y en lo que la gente ve según las redes sociales: muchos dirán que el profe Alonso está o pasa de fiesta”, explicó.

Alonso divide su tiempo entre la enseñanza y la música. Como cantante trabaja en bodas y eventos. (Cortesía/Cortesía)

A pesar de esto no ha recibido comentarios negativos. “Como lo dije antes, sé que algunos podrían decir que me la paso ‘enfiestado’ los fines de semana, pero la mayoría me felicita. A veces, en la entrada de la escuela, me dicen que me vieron en redes”, comentó.

De esta manera se la pasa dividiendo su tiempo entre sus dos amores: la docencia y la música. Aunque siente que su faceta musical le provoca más emociones.

“Creo que los dos me representan mucho, pero tal vez me identifico un poquito más, no porque no disfrute de dar clases sino por el tipo de trabajo. La otra cara de la docencia es el desgaste físico, emocional, recarga laboral, etc. La actualidad de la educación es difícil, entonces creo que por eso elijo un poquito al Alonso cantante. Pero no me veo dejando ninguna de las dos”, confesó.

Desde niño, Alonso sintió pasión por el canto y con los años decidió profesionalizarse en la música. Ahora se dedica por completo a ella. A pesar de sus dudas, audicionó para Nace una estrella y avanzó a la segunda ronda.

“La presión en Nace una estrella es distinta a lo que suelo hacer. En conciertos con Buena Calle (el grupo con el que canta los fines de semana), nunca sentí tantos nervios como ahora. Es una experiencia completamente diferente”, expresó.

A pesar de no estar seguro al principio, algo dentro de él lo motivó a intentarlo una vez más. Hace dos años también audicionó para el mismo programa.

“No hay nada que perder. Es una buena experiencia y una oportunidad para mostrarse. Estoy feliz con lo que hice. Ahora, solo queda esperar”, concluyó.

Alonso, como muchos otros, espera la confirmación oficial de los seleccionados para el famoso concurso de canto.