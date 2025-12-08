El príncipe William planea eliminar esta tradición de Navidad de la realeza británica

El príncipe William tiene en la mira una antigua tradición de la Familia Real Británica, que considera obsoleta. Según reveló el diario Daily Mail, el heredero al trono desea eliminar una práctica navideña que se mantiene desde hace generaciones.

Esta decisión se vincula a un gesto que ocurre cada 25 de diciembre, cuando los miembros de la realeza británica participan en un juego para intercambiar regalos simbólicos bajo el árbol de Navidad. El detalle que incomoda al príncipe es que el orden en que se eligen los obsequios depende de la jerarquía real.

Las reglas indican que los familiares de rango superior escogen primero, mientras que los de menor categoría deben esperar hasta el final.

Una fuente cercana al Palacio de Kensington aseguró al medio británico que William ha expresado en privado su incomodidad con cualquier dinámica familiar basada en el rango dentro de la monarquía. Aunque enfocado en transformaciones más profundas, se espera que esta tradición sea una de las primeras que elimine cuando tenga bajo su control la organización del evento.

William ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono. Le siguen sus hijos con Catherine, Princesa de Gales: el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de siete.

En años recientes, el príncipe William y su familia optaron por pasar la Nochebuena con los parientes de la princesa, en lugar de participar en la tradicional cena organizada por el rey Carlos III en Sandringham, su residencia privada. Para este año, se espera que repitan esa dinámica, aunque sí asistirán a la misa navideña celebrada en Windsor.

Hasta ahora, los voceros oficiales de la Casa Real no han emitido declaraciones públicas sobre esta información difundida por el Daily Mail.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.