El primer hotel temático de Harry Potter ya tiene sede: así será la experiencia

Alemania albergará el primer hotel temático de Harry Potter. Estará en Legoland Deutschland Resort y aún no tiene fecha de apertura.

El primer hotel temático de Harry Potter abrirá en Alemania, dentro del parque Legoland Deutschland Resort, en la región de Baviera. El proyecto incluirá una nueva zona inspirada en la saga y en el universo visual de Lego.

El anuncio fue realizado el 1 de diciembre de 2025 por las compañías Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences hasta ahora, no se confirmó la fecha de apertura.

En el mundo existen cinco parques oficiales dedicados al universo creado por J. K. Rowling. Se trata de The Wizarding World of Harry Potter en Los Ángeles, Osaka y Beijing, así como Diagon Alley y Ministry of Magic en Orlando.

Además, en Londres opera un tour por los sets y escenografías originales. También existen experiencias inmersivas en varias ciudades.

La oferta ahora crecerá con la construcción del primer hotel temático dedicado a la saga.

Así será el hotel inspirado en Harry Potter y Lego

El proyecto contempla no solo el hotel sino también una nueva zona llamada Lego Harry Potter. El concepto combinará la estética de las películas con el diseño característico de los bloques de construcción de la marca danesa.

Un vocero de Warner Bros. Discovery Global Experiences explicó que el nuevo destino permitirá a los seguidores sumergirse en la estética de Lego Harry Potter y experimentar de forma física el mundo mágico.

Hasta el momento no se divulgaron renders oficiales. Sin embargo, se espera que el complejo mezcle elementos mágicos, góticos y medievales con estructuras basadas en piezas de Lego.

Las habitaciones contarán con decoración inspirada en Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. También incluirán ambientación del cuarto de Ron Weasley y elementos inmersivos e interactivos.

¿Dónde estará ubicado el hotel?

El hotel se ubicará dentro de Legoland Deutschland Resort, un complejo que cuenta con 12 tierras temáticas, además de hoteles, restaurantes y tiendas.

El parque se localiza cerca de la ciudad de Günzburg, en Baviera, al sur de Alemania.

Desde Múnich y Stuttgart el trayecto en automóvil dura poco más de 1 hora.

Fecha de apertura

Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences no anunciaron la fecha de apertura del hotel ni de la nueva zona Lego Harry Potter. El proyecto se mantiene en fase de planificación.

