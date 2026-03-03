Viva

El primer hotel temático de Harry Potter ya tiene sede: así será la experiencia

Un proyecto temático inspirado en el universo mágico y en Lego promete atraer a seguidores de todo el mundo

Por El Universal / México / GDA
Alemania albergará el primer hotel temático de Harry Potter. Estará en Legoland Deutschland Resort y aún no tiene fecha de apertura.
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

