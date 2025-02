El periodista Ariel Chaves audicionó en ‘Nace una estrella’ y así le fue en la prueba

Hablar de Ariel Chaves es hablar de periodismo de espectáculos, farándula y de sonadas controversias. El comunicador de amplia trayectoria, reconocido especialmente por su paso por Diario Extra, volvió a sorprender a los ticos y esta vez no fue con uno de sus llamativos titulares, sino porque apareció en las audiciones de Nace una estrella.

Chaves se presentó al casting de este 20 de febrero con la canción Como quien pierde una estrella, popularizada en la voz de Alejandro Fernández. Su desempeño musical quedará a criterio de cada quien, pero lo cierto es que su presencia en el programa fue más que curiosa.

Además, luego de su audición, también habló tras bambalinas y posó con un marco que dice: “Yo audicioné en Nace una estrella”.

“Yo creo que es muy rápido. Me pidieron otra canción, pero solo había practicado una, porque me dijeron que eran 100 segundos. Tal vez si pensaba en la otra se me iba el tiempo. Hubiera cantado quizá Mujeres divinas”, comentó.

De hecho, en un segmento posterior del concurso, donde entrevistan a los concursantes, el periodista se animó a cantar un pedacito de la canción que inmortalizara Vicente Fernández.