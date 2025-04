El papa Francisco tenía una novia de la infancia y le dijo: ‘Si no me caso contigo, seré Papa’

El papa Francisco y Amalia Damonte fueron amigos durante su infancia en Buenos Aires. A los 12 años, Jorge Mario Bergoglio le escribió una carta a Amalia donde le decía que, si no se casaba con ella, se convertiría en papa. Con los años, sus caminos se separaron.

Una carta escrita a los 12 años reveló un secreto de la infancia del papa Francisco. El entonces Jorge Mario Bergoglio aseguró a su vecina y amada Amalia Damonte que, si no se casaba con ella, se convertiría en papa.

Esa afirmación formó parte de un mensaje que incluía un dibujo de una casa con techo rojo, donde prometió que vivirían juntos algún día.

Ambos vivían en Buenos Aires y eran grandes amigos. Sin embargo, los padres de Amalia desaprobaron cualquier tipo de vínculo amoroso entre ellos.

Ella narró que no respondió la carta, porque deseaba cortar cualquier relación. Además, su padre la golpeó por haber escrito previamente a un niño.

Con el paso del tiempo los caminos se separaron. Amalia expresó en 2013 al medio británico The Telegraph que lo que existió fue un afecto de infancia. Añadió que aquella experiencia no representó una historia de amor y que no comprendía el significado del amor en esa etapa de su vida.

El papa también tuvo una novia antes de ingresar al seminario. A los 21 años, estuvo comprometido con una mujer que trabajaba en el mundo del cine.

Ella se casó luego y tuvo hijos, según narró en su biografía publicada en 2024 por la editorial HarperCollins.

Ya en su camino hacia el sacerdocio, Bergoglio confesó haber sentido una fuerte atracción por una joven durante una boda familiar.

Afirmó que esa mujer lo dejó desconcentrado durante varios días, al punto de dificultar su oración. Sin embargo, superó esa distracción y continuó con su vocación religiosa.

