¿Cuánto gana un Papa? ¿Francisco tenía salario? Así funciona su manutención en el Vaticano

El fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el lunes 21 de abril, no solo generó preguntas sobre quién será el próximo líder de la Iglesia católica, también despertó curiosidad sobre su sustento económico.

Muchos se preguntaron cuánto ganaba el Pontífice y si recibía algún tipo de salario por su posición como jefe del Estado Vaticano.

Francisco no tuvo salario asignado

A pesar de ocupar un cargo de alta jerarquía en la Iglesia católica y ser considerado jefe de Estado, el papa Francisco no tenía un salario fijo. Esta situación no fue exclusiva de su papado. En el año 2001, el Vaticano ya había indicado que los pontífices no reciben una remuneración regular.

En el documental Amén: Preguntando al Papa (2023), Francisco explicó que cuando necesitaba dinero para artículos básicos, como un par de zapatos, solicitaba el monto necesario, pero no contaba con una asignación económica periódica. Afirmó también que no se preocupaba por su manutención, ya que confiaba en que sería provisto de todo lo necesario.

Santa Sede cubría sus necesidades básicas

La morada, alimentación y otros servicios personales del Pontífice eran cubiertos completamente por la Santa Sede. A pesar de no tener un ingreso personal, él administraba un fondo destinado a apoyar obras de caridad e instituciones benéficas alrededor del mundo.

Esta forma de vida está alineada con el voto de pobreza que Francisco asumió al integrarse a la Compañía de Jesús. Su estilo de vida sencillo y alejado del lujo fue una característica constante durante su pontificado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.