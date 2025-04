Cónclave 2025: por ahora serán 133 cardenales tras dos bajas

Un total de 135 cardenales, con una media de 70 años y nombrados en su mayoría por el papa Francisco, deberán reunirse en cónclave para elegir al próximo pontífice. Sin embargo, por el momento serán 133 cardenales, debido a dos bajas por razones de salud.

Así las cosas, la mayoría para nombrar al nuevo Pontífice quedará en 89 votos.

El cardenal Antonio Cañizares, de 79 años, arzobispo emérito de Valencia, con opción a voto, no asistirá por “motivos de salud”, según confirmaron fuentes del obispado valenciano a El País de España.

Esta baja se suma a la del bosnio Vinko Puljić, de 79 años, quien tampoco estará presente debido a su delicado estado de salud.

“Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar”, explicó a Radio- Televisión Herceg-Bosna.

La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece que el Cónclave debe comenzar entre 15 y 20 días después de iniciada la Sede Vacante, una vez concluidas las exequias, que duran nueve días. Según el calendario vaticano, el Cónclave iniciaría a mediados de mayo.

Como el límite de edad para ser convocado al cónclave es de 80 años, 117 cardenales no participarán en la elección del próximo lider de la Iglesia católica, prevista para principios de mayo.

Entre los cardenales electores, los del Viejo Continente serán los más numerosos en la Capilla Sixtina, con 53 representantes, es decir, el 39%.

En 2013, durante el cónclave que condujo a la elección del papa Francisco, 60 de los 115 cardenales eran europeos, es decir el 52%.