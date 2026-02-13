Viva

El matemático que encontró un patrón para vencer la lotería y ganar 14 veces

Un economista rumano logró descifrar las probabilidades detrás de los juegos de azar y ganó 14 veces la lotería con un método basado en combinaciones matemáticas

Por La Nación / Argentina / GDA
Se cree que Stefan Mandel se encuentra viviendo en la isla tropical de Vanuatu, en el Pacífico Sur a sus 89 años
Se cree que Stefan Mandel se encuentra viviendo en la isla tropical de Vanuatu, en el Pacífico Sur a sus 91 años (Foto X @StefanMandel)







