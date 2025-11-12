El impactante cambio de Sean ‘Diddy’ Combs tras sus primeros días en prisión

Diddy enfrenta condena en Nueva Jersey por un caso que generó impacto global por su trasfondo judicial y denuncias de abuso.

Sean Diddy Combs apareció con un aspecto irreconocible durante sus primeros días en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. Imágenes difundidas por CBS News esta semana muestran al rapero con el cabello y la barba totalmente canosos, y una expresión que evidenciaba cansancio físico y emocional.

Combs fue trasladado a ese centro penitenciario el 30 de octubre. Cumple una sentencia de cuatro años y dos meses por su vinculación con una red de transporte de mujeres con fines de prostitución.

En Fort Dix, el músico ocupa el cargo de asistente de capellán, una de las posiciones más codiciadas dentro de la cárcel. Las funciones que realiza incluyen la organización de la biblioteca religiosa, labores de limpieza en el despacho del capellán y el apoyo en gestiones administrativas del área espiritual.

Además, participa en un programa intensivo de tratamiento para la adicción a sustancias, como parte del proceso de rehabilitación requerido por la institución.

Sean 'Diddy' Combs, de 56 años, aparece con el pelo canoso en una fotografía policial. (CBS News/Captura)

Pese a su adaptación a la rutina carcelaria, el artista fue sancionado por realizar una llamada telefónica sin autorización. Según el medio estadounidense, esa infracción podría hacerle perder privilegios en el comedor. Combs alegó que la conversación tenía fines legales, ya que discutía con su equipo una respuesta para el diario The New York Times.

El caso del rapero generó atención internacional, no solo por su trayectoria artística, sino también por los señalamientos revelados durante el juicio iniciado en mayo de 2025. En el proceso judicial se expusieron acusaciones de abuso y coerción psicológica ocurridas por más de dos décadas.

Entre las personas denunciantes figuran la cantante Cassie Ventura, ex pareja sentimental del artista, y otra mujer identificada únicamente como “Jane”. Aunque fue absuelto de los cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración para extorsión, Combs permanece recluido bajo jurisdicción federal.

Este proceso judicial volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la influencia de las celebridades frente al sistema judicial en Estados Unidos.

