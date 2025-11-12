Viva

El impactante cambio de Sean ‘Diddy’ Combs tras sus primeros días en prisión

Sean Combs reapareció con un cambio radical desde prisión. La foto impactó por su estado físico y revelaciones del proceso judicial

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Sean "Diddy" Combs. Foto: Archivo AP.
Diddy enfrenta condena en Nueva Jersey por un caso que generó impacto global por su trasfondo judicial y denuncias de abuso.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSean Diddy CombsSean Combs
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.