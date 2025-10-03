Condenan a Sean ‘Diddy’ Combs a más de 4 años de prisión

El artista Sean “Diddy” Combs fue condenado por transportar mujeres para prostitución. Recibió 50 meses de cárcel y una multa de $500.000

El productor musical Sean Diddy Combs fue condenado este viernes 3 de octubre a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transportar mujeres con fines de prostitución. La decisión del juez Arun Subramanian, emitida en un tribunal de Nueva York, incluyó una multa de $500.000, la pena económica máxima permitida por la legislación vigente.

A pesar de que las acusaciones podrían haber conllevado hasta 20 años de cárcel, la sentencia se ubicó por debajo de lo solicitado por la fiscalía, que pedía al menos 11 años de prisión. Por su parte, la defensa había solicitado un castigo no superior a 14 meses.

El juez Subramanian señaló que las pruebas confirmaron que Combs abusó de su poder y control sobre las mujeres. Indicó que la gravedad de los hechos requería una sanción significativa, tanto para reflejar la seriedad del delito como para enviar un mensaje de rendición de cuentas a la sociedad.

Durante la audiencia, que fue seguida en tiempo real por el diario The New York Times, el artista reconoció entre lágrimas que su comportamiento había sido “repugnante, vergonzoso y enfermizo”. Se dirigió directamente a sus víctimas y a su familia para asumir la culpa sin condiciones.

Combs se encontraba en prisión preventiva desde setiembre de 2024, tras ser arrestado luego de que se filtrara un video donde agredía a su exnovia Cassie Ventura. En julio de 2025, el tribunal lo halló culpable de violar la Ley Mann en dos ocasiones. Este estatuto federal sanciona el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución.

Momentos emotivos durante la lectura de la sentencia

Los seis hijos adultos del productor asistieron a la lectura del fallo. En medio de lágrimas, pidieron clemencia para su padre. La defensa proyectó un video de 11 minutos en el que se mostraba a Combs como filántropo y líder comunitario.

El juez reconoció esos aportes, pero señaló que no podían contrarrestar la evidencia presentada. Recordó que, pese a haber pedido disculpas públicamente a Ventura, Combs agredió después a otra mujer, identificada como Jane. Subrayó que existía incertidumbre sobre si el artista evitaría reincidir si recuperara la libertad.

Origen del proceso judicial

El caso judicial se originó en noviembre de 2023, cuando Cassie Ventura denunció a Combs por agresiones físicas y sexuales. Aunque el caso fue archivado tras un acuerdo extrajudicial, surgieron nuevas denuncias en 2024, lo que llevó a que agentes federales realizaran allanamientos en sus propiedades.

La difusión del video donde Combs golpeaba a Ventura provocó su arresto en setiembre de ese año. El juicio inició en mayo de 2025.

Cargos y sentencia final

El tribunal absorbió a Combs de tres cargos más graves: conspiración para extorsión, tráfico sexual y participación en una red criminal. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, uno relacionado con Cassie Ventura y otro con Jane. Cada delito contemplaba una pena máxima de 10 años, pero el juez optó por aplicar una condena acumulada de 50 meses más la multa de $500.000.

Trayectoria de Sean Combs

Sean John Combs, de 55 años, nació en Nueva York en 1969 y fue uno de los empresarios más influyentes de la industria del hip-hop. Fundó la disquera Bad Boy Records y lanzó las carreras de figuras como Usher, Mary J. Blige y The Notorious B.I.G.

Además de su impacto en la música, desarrolló negocios en moda y bebidas, y fue catalogado por la revista Time como “el hombre más omnipresente del hip-hop”. Con esta sentencia, enfrenta el capítulo más oscuro de su trayectoria pública.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.