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El histórico festejo en un camerino de Portugal por una convocatoria al Mundial 2026

Stopira, defensor de Cabo Verde, se convirtió en el primer futbolista de la institución convocado a una Copa del Mundo. Vea la celebración en el club

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Por Fiorella Montoya
Mundial 2026 marcará un hito para el Sport Clube União Torreense de Portugal, luego de que el defensor Stopira se convirtiera en el primer futbolista de la institución convocado.
El momento exacto en el que el Sport Clube União Torreense de Portugal celebra con todo el llamado de su defensor, Stopira, al Mundial 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Mundial 2026Cabo verdePortugalIanique dos Santos Tavares
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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