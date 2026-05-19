El histórico festejo en un camerino de Portugal por una convocatoria al Mundial 2026

El momento exacto en el que el Sport Clube União Torreense de Portugal celebra con todo el llamado de su defensor, Stopira, al Mundial 2026.

El futbolista de Cabo Verde Ianique dos Santos Tavares, conocido popularmente como Stopira, escribió una página histórica para el club portugués Sport Clube União Torreense, al convertirse en el primer jugador de la institución en ser convocado a una copa del mundo.

El defensor, de 37 años, recibió el llamado oficial de la selección de Cabo Verde para disputar el mundial que dará inicio el próximo 11 de junio, noticia que conoció rodeado de sus compañeros de equipo y cuerpo técnico.

El plantel del Torreense se reunió en el camerino para seguir en televisión el anuncio oficial de convocados. Cuando el nombre de Stopira apareció en la lista definitiva, el camerino explotó de emoción entre abrazos, aplausos y gritos de celebración.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales debido a la emotiva reacción del futbolista y de todos sus compañeros, quienes celebraron el histórico logro como si fuera propio.

La convocatoria tiene un significado especial para el club de la segunda división portuguesa, ya que nunca antes uno de sus futbolistas había sido llamado para disputar un Mundial de fútbol.

Cabo Verde integrará el Grupo H de la competición, donde enfrentará a las selecciones de España, Uruguay y Arabia Saudí.