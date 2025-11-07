El hijo de Michael Jackson reaccionó al primer tráiler de la película sobre su padre

El hijo de Michael Jackson reaccionó con entusiasmo al tráiler del filme protagonizado por Jaafar Jackson, que se estrenará en 2026.

El primer avance de la cinebiografía sobre Michael Jackson generó reacciones entre los familiares del artista. Prince Jackson, hijo del llamado rey del pop, mostró emoción tras ver el tráiler del filme que llevará por nombre Michael y que relatará la vida del cantante desde su niñez en el grupo Jackson 5 hasta su consagración como ícono global.

La película está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael e hijo de Jermaine Jackson, uno de los miembros fundadores de la agrupación familiar. Jaafar, de 29 años, también es primo de Prince. La producción tiene programado su estreno para abril de 2026.

La dirección del filme quedó en manos de Antoine Fuqua, reconocido por el largometraje Día de entrenamiento (2001). El guion fue escrito por John Logan, responsable del texto de El aviador (2004).

Tras la publicación del tráiler, Prince Jackson publicó un mensaje en sus historias de Instagram. El joven señaló sentirse orgulloso del trabajo realizado, en especial de su primo Jaafar, quien interpreta a Michael en la etapa adulta.

Prince Jackson compartió una imagen del actor Jaafar Jackson en el estudio de grabación, junto con un mensaje donde expresó su entusiasmo por el estreno de la película sobre su padre, Michael Jackson. El joven aseguró que el mundo no está preparado para ver la interpretación de su primo. (Instagram/@princejackson)

En la niñez, el papel de Michael será interpretado por el actor Juliano Krue Valdi. El elenco incluye además a Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier y Miles Teller.

La participación de Jaafar Jackson ha sido uno de los elementos más comentados del proyecto. Su parentesco directo y su formación artística generaron expectativa entre seguidores del cantante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.