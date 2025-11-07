Viva

El hijo de Michael Jackson reaccionó al primer tráiler de la película sobre su padre

La película ‘Michael’ contará la historia del ídolo pop desde sus inicios hasta su fama mundial. Su estreno está previsto para abril de 2026

Por O Globo / Brasil / GDA
Michael Jackson
El hijo de Michael Jackson reaccionó con entusiasmo al tráiler del filme protagonizado por Jaafar Jackson, que se estrenará en 2026.







