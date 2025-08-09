Viva

El hermano de Ítalo Marenco baila alegre después de afirmar que fue víctima de abuso psicológico

El artista Daniel Marenco muestra en redes sociales su talento en la danza y la música. Hace unos meses contó la historia de una relación amorosa que no terminó bien

Por Jessica Rojas Ch.
Daniel Marenco
Daniel Marenco habló abiertamente sobre una relación amorosa fallida que le provocó dolor. Afirmó que una mujer lo había utilizado y que sufrió de abuso psicológico. (Archivo)







Daniel MarencoÍtalo Marenco
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

