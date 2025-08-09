El hermano de Ítalo Marenco baila alegre después de afirmar que fue víctima de abuso psicológico

Daniel Marenco habló abiertamente sobre una relación amorosa fallida que le provocó dolor. Afirmó que una mujer lo había utilizado y que sufrió de abuso psicológico.

Hace poco menos de tres meses, el artista Daniel Marenco, hermano del reconocido presentador Ítalo Marenco, llamó la atención por unas declaraciones en las cuales afirmó que una mujer lo utilizó y que, además, fue víctima de abuso psicológico.

El bailarín buscó apoyo en sus redes sociales, mismas que ahora son una vitrina para estar más en contacto con sus seguidores y para mostrar sus dotes artísticas, ya que constantemente comparte contenido sobre la música que hace y también muestra su talento en la danza.

Marenco encontró en las plataformas digitales un espacio para expresarse. Eso se nota en unos videos recientes que posteó en su cuenta de TikTok, donde hace unos complicados pases de baile.

LEA MÁS: Hermano de Ítalo Marenco: ‘Fui utilizado, sufrí abuso psicológico’ en un romance que terminó mal

En uno de los clips, baila al ritmo de una música que, asegura, es de su autoría.

En las publicaciones, el artista ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores. “Lo felicito, así se callan bocas y se abren ojos”, “¡Qué belleza! Tiene mucho talento", “¡Qué elegancia! Mis respetos" y “¡Qué carga!”, son algunos de los mensajes que ha recibido Marenco.

Daniel es hijo de los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos.