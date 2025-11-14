El gesto de Millie Bobby Brown que generó críticas contra su esposo frente a paparazis

La actriz Millie Bobby Brown protegió a su hija de fotógrafos. Su esposo, Jake Bongiovi, fue duramente criticado en redes sociales.

Un breve video publicado en redes sociales generó una oleada de reacciones hacia la actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi. En las imágenes se observa cómo la actriz enfrentó a los paparazis mientras cargaba a su hija en brazos. La escena ocurrió a las afueras del restaurante The Ivy Soho Brasserie, en Londres.

La pareja había llegado acompañada del actor Noah Schnapp, colega de Brown en la serie Stranger Things, poco antes de un evento relacionado con la próxima temporada de la producción.

En el video, de apenas 13 segundos, la actriz avanzó con paso firme hacia la entrada del local. En un momento, pidió a los fotógrafos que se retiraran del camino, mientras sostenía a la bebé envuelta. La acción provocó aplausos en redes sociales por su determinación como madre.

Sin embargo, lo que más comentarios generó fue la actitud pasiva de su esposo, quien no se acercó a ayudar ni mostró intención de intervenir. En contraste, Noah Schnapp caminó más cerca de la actriz y, según los usuarios, cargó la bolsa de pañales del bebé, algo que muchos esperaban que hiciera el propio padre.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Varios seguidores celebraron el instinto protector de la actriz, pero criticaron al joven Bongiovi. Algunos cuestionaron por qué permaneció inmóvil en lugar de asistir a su esposa e hija, mientras otros lo calificaron de distante.

La pareja contrajo matrimonio en 2024. En agosto pasado anunciaron públicamente que adoptaron una niña. Mediante una publicación conjunta informaron que iniciaban esta nueva etapa como familia de tres, solicitando respeto a su privacidad.

En una entrevista reciente, la actriz expresó que la crianza ha sido compartida con su pareja y que él se ha desempeñado como un padre ejemplar. También manifestó su deseo de tener una familia numerosa, al igual que sus familias de origen, formadas por cuatro hermanos cada una.

Millie threatening paparazzi for her child iktr pic.twitter.com/OINMirZSYY — zee 12 (@catmileven) November 13, 2025

