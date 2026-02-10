Viva

El ganador del Óscar que buscó terapia tras trabajar con Jim Carrey en ‘El Grinch’

Lo que ocurrió detrás de cámaras en ‘El Grinch’ sorprendió a Hollywood. Un futuro ganador del Óscar vivió un rodaje tan tenso con Jim Carrey que terminó buscando terapia para superarlo

Por O Globo / Brasil / GDA
El Grinch
La experiencia de Kazu Hiro en 'El Grinch' incluyó conflictos, presión extrema y un ambiente laboral que lo llevó a buscar apoyo profesional. (Universal Pictures )







