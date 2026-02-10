El ganador del Óscar que buscó terapia tras trabajar con Jim Carrey en ‘El Grinch’

La experiencia de Kazu Hiro en 'El Grinch' incluyó conflictos, presión extrema y un ambiente laboral que lo llevó a buscar apoyo profesional.

En Hollywood, las producciones de gran escala no siempre garantizan entornos laborales estables. Durante el rodaje de El Grinch en el año 2000, el comportamiento de Jim Carrey generó una experiencia tan tensa que uno de los integrantes del equipo terminó buscando ayuda profesional.

El afectado fue Kazu Hiro, maquillista japonés que años después ganó dos premios Óscar. En ese momento, Hiro formaba parte del equipo encargado de la compleja caracterización del personaje principal. Según relató en una entrevista, el ambiente de trabajo se volvió insostenible por la actitud del actor.

Durante esa producción, Carrey atravesó un periodo personal complicado. El uso prolongado de una pesada prótesis de látex verde le provocó ataques de pánico y episodios de enojo. Incluso intentó abandonar el proyecto y devolver el salario de $20.000.000 que recibió. La situación llegó a tal punto que el actor recibió entrenamiento especializado para poder continuar con las grabaciones.

Ese contexto no evitó que las tensiones se trasladaran al equipo técnico. Hiro explicó que el actor mostraba un trato hostil desde el inicio de cada jornada. Las grabaciones avanzaron con lentitud. En las primeras semanas, apenas se completaron tres días de trabajo efectivo debido a ausencias inesperadas y problemas con el maquillaje.

En ese periodo, Kazu Hiro aún no alcanzaba el reconocimiento que obtuvo después. Años más tarde, ganó el Óscar a mejor maquillaje y peinados por El destino de una nación en 2017 y El escándalo en 2019. También recibió nominaciones por Click en 2006, Norbit en 2007 y Maestro en 2023. Además, compite este año The Smashing Machine de 2025.

Uno de los factores clave en su desarrollo profesional fue trabajar en El Grinch bajo la supervisión de Rick Baker, uno de los maquillistas más reconocidos de la industria. Baker diseñó la imagen del personaje y ganó el Óscar por ese trabajo. En su carrera, acumuló siete estatuillas de la Academia.

Sin embargo, la oportunidad profesional no compensó el desgaste emocional. Hiro relató que los conflictos se repetían a diario. En una ocasión, el actor reaccionó con enojo porque el tono del maquillaje del mentón no coincidía exactamente con el del día anterior. Ese tipo de episodios marcó la dinámica del rodaje.

Ante esa situación, Hiro decidió ausentarse temporalmente del set, como una forma de evidenciar su importancia en el proceso. Tras una semana, aceptó regresar bajo nuevas condiciones. Solicitó un aumento salarial y cartas de recomendación que le permitieran asegurar futuros trabajos y mantener su estatus migratorio en Estados Unidos.

Al finalizar la producción, el maquillista reconoció que alcanzó su límite personal. Por esa razón, inició terapia para manejar la ansiedad generada por la experiencia. Explicó que el temor constante a reacciones imprevisibles y cambios de humor afectó su bienestar.

El Grinch, protagonizada por Jim Carrey, reunió en su equipo de maquillaje a dos figuras que luego se consolidaron como referentes y ganadores del Óscar, pese a un proceso marcado por fuertes tensiones internas.

