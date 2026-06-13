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El ‘extraño’ y viral helado que fascina a Dua Lipa llegó a Costa Rica y desató filas en Escazú

El primer local en suelo tico de la reconocida cadena española abrió sus puertas en Avenida Escazú

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Por Juan Pablo Sanabria
Heladería Myka
La heladería, que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, desató filas en su inauguración en Costa Rica. (Cortesía Myka)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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