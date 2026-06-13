El ‘extraño’ y viral helado que fascina a Dua Lipa llegó a Costa Rica y desató filas en Escazú

La heladería, que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, desató filas en su inauguración en Costa Rica.

Dua Lipa, además de sus éxitos musicales, es conocida por sus combinaciones culinarias poco convencionales, las cuales ha recomendado en sus redes sociales como quien comparte un secreto especial.

Fue así que hace años millones de sus seguidores se enteraron de que el gusto de la estrella no se sacia con algo tan simple como una cremoleta o un Trits, sino que el helado que la enloquece es el de yogurt griego con aceite de oliva y sal (tal como lo oye).

Algunos arrugaron la cara y a otros les picó la curiosidad por la receta. Lo cierto es que, cuando estuvo a la venta masivamente, se convirtió en todo un fenómeno que atrae a miles.

En 2023 abrió en el centro de Madrid Myka Greek, una heladería que justamente vende este tipo de productos, y desde entonces el local se viralizó con el gancho de probar el helado favorito de Dua Lipa.

Pero el proyecto no se quedó en sabor de temporada. Desde su apertura, Natalia Morales y Javier Ezquerro, sus fundadores, lograron convertir la heladería en una franquicia que ya tiene más de 240 locales en 23 países.

El yogurt griego y la estética mediterránea es la base de la cadena Myka. (Cortesía Myka)

El más reciente se inauguró este viernes 12 de junio en Avenida Escazú, ofreciendo a los ticos una receta de yogurt griego propia de la cadena, cuyo mayor atractivo son los 30 toppings gourmet, entre los que se encuentran el baklava, compotas artesanales, mieles premium y frutos secos.

“Costa Rica cuenta con consumidores cada vez más interesados en productos diferenciados, ingredientes de calidad y experiencias gastronómicas innovadoras. Vimos una gran oportunidad para acercar la experiencia MYKA a una comunidad que valora este tipo de propuestas”, declararon los empresarios en un comunicado.

El fervor que muestra el público por la heladería, especialmente en Madrid y en México, también se dejó ver en suelo tico. Durante la apertura se vieron considerables filas que se mantuvieron toda la tarde.

Según explicó la compañía, la llegada a Costa Rica es parte de una estrategia de expansión para incursionar en mercados de Europa, América, Oriente Medio y Asia. Además, afirmaron que evaluarán si la marca puede expandirse en otros lugares del país.