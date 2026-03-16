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El duro comentario de un entrevistado hizo que presentador de Teletica se disculpara en vivo (video)

La inesperada intervención del hombre descolocó a la figura de la televisora, quien consciente del tono indebido se disculpó

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Por Juan Pablo Sanabria
Teletica ajusta su Verano Toreado
Una intervención sacudió la transmisión del 'Verano Toreado', de Teletica. (Cortesía)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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