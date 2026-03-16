El duro comentario de un entrevistado hizo que presentador de Teletica se disculpara en vivo (video)

Un fuerte comentario durante una transmisión de Teletica dejó al descubierto algo que a veces se olvida: estar en vivo es estar un poco a merced de los imprevistos. Porque aunque existe una especie de pacto no escrito de tener modales si de casualidad se topa con un micrófono o cámara, no todo el mundo le cumple.

Así lo atestiguó una vez más el presentador y comentarista Michael Blake, durante una reciente edición del Verano Toreado, en Horquetas de Sarapiquí. Blake estaba entrevistando a un ganadero y, tras elogiarle su toro, obtuvo una respuesta que no esperaba.

El entrevistado, al referirse al animal, fue quien verdaderamente embistió, pero con un duro “madrazo” que descolocó al especialista taurino.

“Diay, ese hijuep...”, dijo y terminó interrumpido por Michael, quien le quitó el micrófono. Posteriormente, siguió la entrevista, y expresó señalándose el audífono con el que se comunica con la producción: “Ya me están regañando aquí a mí”.

Finalmente, el ganadero acabó sus palabras, ahora sí apegadas al libreto, las cuales pasaron prácticamente desapercibidas en medio de la congoja y lo jocoso del momento.

Michael Blake lo despidió y, entonces, hasta tuvo que pedir disculpas por lo sucedido, que se escapaba totalmente de sus manos: “Ya van a meterme otra regañada. Patrona, sorry”, afirmó.